2020-06-22T16:49:01+03:00
Общество

15 лет ожидания чуда или как не сдаваться: Ростовчанка родила дочь после девяти неудачных беременностей

Доктора Перинатального центра Ростовской области сотворили невозможное
Ольга ГОПАЛО
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И вот на свет появилась долгожданная Варвара.И вот на свет появилась долгожданная Варвара.
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История с со счастливым концом, от которой на глазах наворачиваются слезы. История одной ростовской семьи, которая очень-очень хотела ребенка. Только представьте, женщине удалось родить малыша после девяти (!) неудачных беременностей. За каждой - боль, отчаянье, слезы, ожидания. К своей цели молодая мать шла целых 15 лет! И вот, наконец, ее упорство и вера в чудо сотворили, как говорят врачи, невозможное...

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Если есть тревожные диагнозы в акушерстве, то все они разом собрались в это хрупкой, милой, чудесной ИРЕ.
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ДИАГНОЗ «РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ» - САМЫЙ СТРАШНЫЙ

Доктора говорят, что если и есть тревожные диагнозы в акушерстве, то все они разом собрались в этой хрупкой, милой и чудесной женщине. В свои 35 лет ей пришлось пережить много потерь.

- Первая беременность наступила в 2005 году, но открылось кровотечение, и малыш родился мертвым, - вспоминает Ирина. - Далее было еще несколько попыток, около раза в год, - но они прерывались примерно на одном и том же сроке. Все мои беременности были желанные и подготовленные врачами.

Но уже после третьей возник первый диагноз - «Привычное невынашивание».

Однако в какой-то момент показалось, что удача все же повернулась к молодой женщине.

- Малыш родился на 33 неделе, вес был 900 граммов, - рассказала она. - Но далее диагноз - «неонатальная смерть». А по-другому, ребенок просто погиб. И, знаете, диагноз «разбитое сердце» никто никогда не поставит. Но он куда страшнее тех, что прописаны в медицинских энциклопедиях.

Упорство и вера в чудо сотворили, как говорят врачи, невозможное. Фото: ПЦ РО.

Упорство и вера в чудо сотворили, как говорят врачи, невозможное. Фото: ПЦ РО.

И СНОВА ЛЕЧЕНИЕ, И СНОВА БОРЬБА

Но, даже тогда Ирина шла к своей цели снова и снова. Опять лечение, новая беременность. И новая неудача - беременность вросла в рубец. В итоге после трех ночей слез и консилиума врачей было решено прервать медикаментозно.

- Мой путь к материнству был долгим и трудным, - говорит собеседница. - Я помню каждый день. Я помню каждый миг. А потом небеса сжалились. Спасибо моему доктору Татьяне Хвалиной. Она помогла, взяла меня с моими анамнезами. Она скрупулезно занималась всеми моими анализами, подбирала терапию, просто была рядом. И вот на свет появилась долгожданная ВАРВАРА. Моя здоровая, красивая дочь.

Итого в цифрах: 10 беременностей и три рубца на матке.

Супруги обрели настоящее счастье. Фото: ПЦ РО.

Супруги обрели настоящее счастье. Фото: ПЦ РО.

«Я НИКОГДА НЕ ХОТЕЛА СДАТЬСЯ!»

- Я никогда не хотела сдаться, спасибо моему мужу и близким, - признается Ирина. - Иногда мне было просто страшно. Поверьте, после девяти неудачных беременностей, и родить ребенка … Слов благодарности просто не существует... Они навсегда в моем сердце.

И молодая женщина снова заплакала, но теперь уже от счастья. Может быть, впервые за 15 этих долгих лет.

История Ирины появилась в официальном Инстаграм Ростовского перинатального центра.

- Мы рассказали ее для тех, кто столкнулся с диагнозом, - признались там. - Для тех, кто решил сдаться. Даже мы под впечатлением от стойкости, мужества, храбрости и силы воли Ирины. Это наша акушерская победа над всеми возможными диагнозами. Помните, выход есть. Он - и в квалификации доктора, и в желании мамы, и в нужных манипуляциях. И иногда он - совсем рядом. Важно не сдаваться!

С доктором, которая помогла малышке родиться на свет. Фото: instagram perinatal_rostov_official

С доктором, которая помогла малышке родиться на свет. Фото: instagram perinatal_rostov_official

К слову, комментарии под постом о таком чуде из жизни простой ростовской семьи не заставили себя долго ждать.

- Желаем вашей доченьке быть здоровой и счастливой, воля к жизни и целеустремленность в ней уже заложены, - написала одна из подписчиц.

А многие признавались, что когда узнали про историю Иры, просто плакали. Теперь и у них появилась надежда, которую они когда-то похоронили вместе со своими не рожденными или рано ушедшими из жизни детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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