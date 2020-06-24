Салют на Парад Победы в Ростове-на-Дону, 24 июня 2020 года: прямая трансляция

Салют на Парад Победы в Ростове-на-Дону, 24 июня 2020 года: для жителей города организуют праздничный салют, который смогут увидеть тысячи горожан. Грохот 180 залпов будет слышен на многие километры. Всего произойдет 500 фейерверков. Начало - ровно в 23:00 по московскому времени. На сайте "Комсомольская правда" любой желающий сможет наблюдать фееричное представление в режиме реального времени.

Праздничный салют совершат из артиллерийских орудий. Военнослужащие выполнят 30 залпов с интервалами в 30 секунд, израсходовав при этом 180 холостых зарядов. Кроме того, будет использованы свыше 500 фейерверков, который будут взрываться красивыми узорами на разной высоте.