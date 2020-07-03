Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 июля

3 июля стало известно, что в Ростовской области выявлено еще 92 случаев заражения ковидом. За все время пандемии в регионе заболели уже 9888 человек. По данным донского правительства, за минувшие 24 часа выздоровел 271 пациент, а всего - 6444.

На стационарном лечении находится 697 жителей. У всех болезнь проходит по-разному: кто-то переносит вирус почти бессимптомно, а у других пошли осложнения. Так 32 человек пребывают в тяжелом состоянии. Врачи решили подключить их к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки от инфекции скончались еще четыре человека. Это 80-летний пенсионер с гипертонической болезнью, 36-летняя женщина с нарушением обмена веществ, 52-летний житель Дона с хроническими заболеваниями сердца, а также 81-летняя пенсионерка с нарушениями в работе эндокринной системы.

Таким образом, за все время пандемии в результате заражения вирусом скончалось 134 человека. На данный момент под медицинским наблюдением находится 8739 пациентов. Всего врачи обследовали почти 60 тысяч человек.