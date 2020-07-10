"Алексей Логвиненко увольняется": в сети появилась информация об отставке главы администрации Ростова-на-Дону

Сегодня, 10 июля, на просторах сети Интернет появилась информация об увольнении сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. По данным некоторым телеграм-каналов, Логвиненко ушел в отпуск, а после планирует оставить пост. Также говорится о том, что вслед за главой администрации свою должность оставит руководитель пресс-службы администрации Мария Петрова.

Корреспондент "КП-Ростов" разобрался в вопросе и выяснил, как обстоят дела на самом деле.

Мы связались с руководителем пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Марией Петровой. Она подтвердила, что глава администрации действительно сейчас отдыхает.

- Алексей Логвиненко находится в трудовом отпуске. Ведь лето – это пора отпусков, и Алексей Валентинович решил тоже провести время с семьей и порадовать своих детей в дни летних каникул, - отметила Петрова.

Кроме того, Мария Петрова также в ближайшее время планирует на какое-то время оставить рабочие обязанности и немного отдохнуть. Что, впрочем, вполне логично, ведь ее непосредственный начальник тоже в отпуске.

При этом речь ни о каких увольнениях не идет.

Вот как прокомментировал ситуацию сам Алексей Логвиненко.

- Увольняться... - этого в планах нет. Слишком много идей и проектов по развитию донской столицы, которые я, надеюсь, мы вместе с ростовчанами и реализуем, - сказал Логвиненко.