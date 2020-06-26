2020-06-26T13:30:17+03:00
Политика

Василий Голубев поставил губернаторскую «галочку» за поправки в Конституцию

Донской глава пришел на избирательный участок в поселке Водопадный
Юрий ПОЗДНЯК
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Донской губернатор пришел на избирательный участок, чтобы поддержать поправки в Конституцию своим голосом. Фото: donland.ruДонской губернатор пришел на избирательный участок, чтобы поддержать поправки в Конституцию своим голосом. Фото: donland.ru
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Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны идет полным ходом. Сегодня, 26 июня, электоральным правом воспользовался губернатор Ростовской области Василий Голубев, который пришел на свой избирательный участок №152, который расположен в Доме культуры поселка Водопадный (Аксайский район).

Перед голосованием региональный глава ощутил на себе весь набор защитных мер, которые ожидают каждого гражданина, пришедшего на участок. На входе у него измерили температуру, а также выдали индивидуальный набор для голосования, включающий медицинскую маску, перчатки и ручку. Василий Голубев также окинул губернаторским взором разметку санитарного дистанцирования на участке — все оказалось в порядке.

Перед входом на избирательный участок у главы региона проверили температуру. Фото: donland.ru

Перед входом на избирательный участок у главы региона проверили температуру. Фото: donland.ru

- Замечаний по организации безопасности, по выполнению санитарных норм нет. Мы к этому заранее готовились. Должна быть обеспечена безопасность тех, кто здесь работает, наблюдателей и, конечно, тех, кто приходит голосовать, - сказал Василий Голубев.

Большого секрета из того, в какой именно графе — «за» или «против» поправок в Конституцию - губернатор делать не стал. Он признался, что поддержал предлагаемые изменения, а все поправки нацелены на улучшение социального положения граждан.

- Так или иначе. Либо напрямую – через закрепление социальных приоритетов в основном законе, либо опосредованно – через защиту нашего государства от различных угроз и вызовов, - объяснил сделанный выбор глава донского региона.

При этом Василий Голубев рассказал, что целый ряд поправок имеют для него особое, даже можно сказать, личное значение. Прежде всего, они касаются исторической правды — ее сохранения для в неискаженном виде для поколений жителей России.

Губернатор пришел на участок в поселке Водопадный Аксайского района. Фото: donland.ru

Губернатор пришел на участок в поселке Водопадный Аксайского района. Фото: donland.ru

- Мне небезразлично, в год 75-летия Великой Победы особенно, что на полях сражений наши люди сложили свои головы за свободу и независимость нашей страны. Один из моих дедов погиб в сентябре 42-го года, другой был ранен. Мне совсем небезразлично, что мои внуки будут знать об этом. Правда должна быть настоящей. Это важная составляющая поправок в Конституцию, - считает губернатор.

Проголосовав по поправкам, Василий Голубев отдал свой голос и по проекту «Народный совет», созданному для того, чтобы жители Ростовской области могли определить, на какие цели первоочередно будут направлены 500 млн рублей из региональной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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