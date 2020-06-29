2020-06-29T13:52:54+03:00
Общество

В Ростовской области полицейские помогли родиться маленькой Соне

У ее мамы начались преждевременные роды
Ольга ГОПАЛО
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Сейчас малышка вместе с мамой в роддоме.Сейчас малышка вместе с мамой в роддоме.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области сотрудники ДПС стали ангелами-хранителями для маленькой Сони. Малышка захотела появиться на свет раньше срока. Семья девочки живет в поселке Персиановском. Но, когда у женщины начались преждевременные роды, у ее супруга по каким-то причинам не получилось вызвать туда скорую помощь. Тогда будущий отец усадил жену в свой автомобиль и повез в ближайший роддом.

- Инспекторы заметили иномарку, которая ехала по трассе с превышением скорости, - рассказали в Управлении ГИБДД России по региону. - Они остановили «Хендай Солярис». Водитель рассказал, что у жены схватки и они едут в больницу.

Лейтенанты полиции Максим Буданов и Тимофей Колесниченко оказались людьми неравнодушными. Фото: УГИБДД РОссии по РО.

Лейтенанты полиции Максим Буданов и Тимофей Колесниченко оказались людьми неравнодушными. Фото: УГИБДД РОссии по РО.

В итоге, лейтенанты полиции Максим Буданов и Тимофей Колесниченко оказались людьми неравнодушными. Они сопроводили супружескую пару в роддом. Успели вовремя.

Спустя несколько часов на свет появилась малышка. Девочка родилась ростом 50 сантиметров и весом 3100 граммов. Новорожденную назвали Софией. Имя для нее родители придумали заранее.

К слову, инспекторы собираются встретить счастливых родителей и их девочку из роддома, когда врачами будет назначен день выписки.

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8.08.2018, сейчас активно набирает вес и готовится к выписке. «Комсомольской правде-Ростов» удалось поговорить с мамой мальчика - жительницей Санкт-Петербурга Ириной, которая летела из Симферополя и родила прямо на борту самолета.

- У нас все хорошо, - рассказала она rostov.kp.ru. - Начались бессонные ночи, поэтому либо малыш на руках, либо мы спим. Его перевели ко мне в палату, кушаем грудь и понемногу растем. В порядке исключения мне предоставили отдельную палату (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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