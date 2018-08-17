2018-08-17T16:27:39+03:00
Общество

Мама Ванечки, родившегося в «Боинге»: «От стресса до сих пор наизусть помню номер врача, принявшего роды»

Малыш активно набирает вес и ждет встречи с папой
Ольга ГОПАЛО
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Ванечка с мамой очень ждут возвращения домой. Фото: архив героини публикации.Ванечка с мамой очень ждут возвращения домой. Фото: архив героини публикации.
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Малыш, родившейся на высоте семь тысяч метров в небе над Ростовом-на-Дону 8.08.2018, сейчас активно набирает вес и готовится к выписке. «Комсомольской правде-Ростов» удалось поговорить с мамой мальчика - жительницей Санкт-Петербурга Ириной, которая летела из Симферополя и родила прямо на борту самолета.

- У нас все хорошо, - рассказала она rostov.kp.ru. - Начались бессонные ночи, поэтому либо малыш на руках, либо мы спим. Его перевели ко мне в палату, кушаем грудь и понемногу растем. В порядке исключения мне предоставили отдельную палату. Персонал очень доброжелательный.

- А как так получилось, что Вы на таком позднем сроке оказались в самолете?

- Я за эту беременность летала в феврале и апреле - по два перелета, еще один был в июле. По сему, я была уверенна, что полет пройдет в штатном режиме. Мы просто летели домой. У меня был назначен плановый прием у гинеколога на 9 августа, который вел мою беременность и УЗИ. Билеты были куплены заранее - как раз к дате приема. Хотели прилететь и, как говориться, «сидеть на попе ровно», поджидая это событие дома. А оно вот как получилось.

В аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону впервые встретили столь юного пассажира. Фото: пресс-служба аэропорта Платов.

В аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону впервые встретили столь юного пассажира. Фото: пресс-служба аэропорта Платов.

- По счастливой случайности на борту рейса оказались два врача, которые и приняли роды. Вы как-то пытались их найти или они вас?

- Конечно, с Ольгой - она врач-педиатр, мы держим связь. Я нашла ее в социальных сетях. А с Марией мы тоже свяжемся, как доберемся до дома. Контакты у меня есть. После того, как все закончилось, я спросила номер ее телефона. И, несмотря на свое состояние в тот момент, номер запомнила хорошо.

- Шутите?

- Нет (смеется). Это просто стрессовая ситуация, да и номер очень легкий для запоминания. Очень хочется отблагодарить этих замечательных людей.

Педиатр Ольга спасла жизнь мальчику, родившемуся во время полета. Фото: Соцсети.

Педиатр Ольга спасла жизнь мальчику, родившемуся во время полета. Фото: Соцсети.

- Уже известно что-то о выписке?

- Пока врачи ничего нам не говорят. При рождении у Ванечки рост был 48 сантиметров и вес 1900 граммов. За первые три дня он скинул до 1780 граммов. Но потом стал постепенно набирать вес, через неделю уже 1905 граммов, я считаю каждый (улыбается). Как наберем вес хотя бы до 2 300 граммов, так будет видна динамика. Тогда, может быть, и станет понятно, когда соберемся на выписку. Но ясно одно, обратно мы поедем наземным транспортом. Малышу сейчас не нужны перепады давления.

09 Авг.16:45 2018-08-10T10:53:59+03:00 Общество Родившегося в «Боинге» над Ростовом-на-Дону малыша назвали Ванечкой Медики говорят, что в больнице мама с малышом пробудут еще две-три недели Максим КАДАЕВОльга ГОПАЛОИрина ЛЕНЕВСКАЯИлья БОГОМОЛОВ Поделитьс

09 Авг.16:45 2018-08-10T10:53:59+03:00 Общество Родившегося в «Боинге» над Ростовом-на-Дону малыша назвали Ванечкой Медики говорят, что в больнице мама с малышом пробудут еще две-три недели Максим КАДАЕВОльга ГОПАЛОИрина ЛЕНЕВСКАЯИлья БОГОМОЛОВ Поделитьс

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Красивая дата 08.08.2018 стала счастливой для малыша, который появился на свет в небе над Ростовом-на-Дону на высоте в семь тысяч метров. То, что ребенок родился в рубашке, не сомневается никто. Это были не просто экстренные роды на месяц раньше срока. Самое настоящее чудо заключалось в том, что на борту авиалайнера «Симферополь - Санкт-Петербург» в пассажирских креслах по счастливой случайности летели медики - врач-педиатр и реаниматолог. (подробности)

НУ И НУ!

Малыша, родившегося на борту самолета, 5 минут откачивала молодая врач-педиатр

- Я увидела, что цвет ребенка не такой, как нужно, - вспоминает Ольга. - Готовились отрезать пуповину, стали мальчика отхлопывать, чтобы жидкость из легких отошла. Но малыш не закричал. Стали проводить реанимацию: я делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Ольга продолжала откачивать младенца и ждала того самого первого крика. Минуты тянулись, но ребенок не издал ни одного звука... (подробности)

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