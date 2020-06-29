2020-06-29T13:35:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июня 2020: инфекция унесла жизни еще троих человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июня 2020: новых заболевших - 97, выздоровели - 34
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июня 2020. Фото: архив "КП"Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июня 2020. Фото: архив "КП"
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июня 2020: за последние сутки в регионе выявлено 97 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии выздоровело больше половины заболевших - 5516, а за минувшие 24 часа - 34.

По данным донского правительства, больше всего новых инфицированных - в Ростове - 36. За ним идет Шахты - 13 и Новочеркасск - 9.

Лечение в стационарах получают 703 пациента. У всех болезнь проходит индивидуально: у кого-то почти бессимптомно, а у других - с осложнениями. В тяжелом состоянии - 33 человека. Они не могут самостоятельно дышать, поэтому врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

Среди новых умерших 56-летний мужчина, у которого диагностировали сердечно-сосудистые заболевания, 61-летний пенсионер с такими же недугами, а также 82-летний житель Дона с нарушениями в работе сердца. Таким образом, за весь период пандемии от коронавируса скончались уже 120 человек.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся почти 10 тысяч человек. Всего врачи обследовали почти 58 тысяч донских жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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