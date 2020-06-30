Летний отдых в Ростове-на-Дону, июль 2020: где можно, а где нельзя купаться. В донской столице проверили готовность пляжей к приему отдыхающих. Однако не все они соответствовали, предъявляемым нормам. К такому выводу пришли специалисты Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ростовской области.

В частности, на острове Зеленый, на Цыганском озере, искусственных озерах в балке ЖК «Суворовский» и участке у воды на улице Береговой были выявлены необорудованные места для купания, которые официально не включены в перечень малых пляжей. При этом народ там активно плещется.

Кроме того, до настоящего времени не ясен порядок работы пляжей на Ростовском море и на правом берегу реки Дон, что в Кумженской роще. Не освидетельствован пляж на острове Зеленый.

- При проверке там находилось большое количество купающихся, - рассказали проверяющие. - При этом на этих пляжах отсутствовали средства спасения, информация о запрете купания, о правилах безопасного поведения на воде, оказании помощи при утоплении, правила пользования лодками и катерами, а также не указаны телефоны экстренных служб спасения.

В итоге глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил соответствующим городским службам и главам районов принять безотлагательные меры по устранению всех выявленных недостатков.

– Безопасность людей на водных объектах – это сегодня одно из важных направлений деятельности органов власти на местах, – подчеркнул Алексей Валентинович. – Предотвратить несчастные случаи на воде можно только слаженными действиями по контролю за местами массового отдыха, активизацией разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил поведения на воде.

В частности, необходимо определить ответственных за места массового отдыха, провести техническое освидетельствование пляжа остров Зеленый. Градоначальник поручил также провести рейды по выявлению необорудованных мест массового купания, выставить таблички «Купается запрещено» и ограничить доступ к местам, не оборудованным для купания в Ростове-на-Дону.

Кроме того, следует ужесточить меры административного наказания к тем, кто распивает спиртное в общественных местах и оставляет детей без присмотра возле водоемов.

Известно, что с июля городские пляжи будут патрулировать еще и представители казачьих дружин.

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фото, на котором толпы отдыхающих наслаждаются солнечными ваннами на берегу реки Темерник, что в Ворошиловском районе.

- В эти дни пляж Северного водохранилища напоминает бухту Геленджика, - подписал фото автор снимка, опубликованного в группе «Ростов-Главный».

И, как результат, - сотни лайков и десятки комментариев. Многие подписчики паблика, которым явно понравилось сравнение с черноморским курортом, дали волю юмору и фантазиям (подробности)