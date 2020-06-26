Пляж Северного водохранилища в Ростове-на-Дону сравнили с бухтой Геленджика

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:30:36+03:00

Автор фото утверждает, что на пляже многолюдно, несмотря на предупреждения эпидемиологов. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный"

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фото, которое появилось несколько часов назад. На нем - толпы отдыхающих наслаждаются солнечными ваннами на берегу реки Темерник, что в Ворошиловском районе.

- В эти дни пляж Северного водохранилища напоминает бухту Геленджика, - подписал фото автор снимка, опубликованного в группе «Ростов-Главный».

И, как результат, - сотни лайков и десятки комментариев. Многие подписчики паблика, которым явно понравилось сравнение с черноморским курортом, дали волю юмору и фантазиям.

- Говорят, что туда вернулись дельфины! - написал один из интернет-пользователей.

- Пааааахлава медовая, рыыыыыба, чурччччхелллллааааа, - поддержал его другой.

- А за камышами мексиканцы дают концерт, а по песочку бродят фотографы с розовыми питонами и макаками, - продолжил тему морского отдыха третий.

Но многие вступились за отдыхающих: «Ну и что? Лето для того, чтобы купаться и загорать» или «Я бы не ограничилась Северным, так сейчас везде, где есть доступ к воде».

К слову, официально в регионе ограничительные меры из-за пандемии коронавируса еще не сняты, а пляжи не открыты. Об этом накануне, 25 июня, на брифинге заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Кроме того, согласно данным ведомства, специалисты которого раз в десять дней берут пробы воды из природных бассейнов Дона, в Ростове-на-Дону одни и самых грязных водоемов - в них превышены нормы по числу бактерий и микроорганизмов.

ИСТОЧНИК KP.RU