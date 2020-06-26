В донском правительстве рассказали, когда заработают кафе и парки

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:03:30+03:00

В Ростове увеселительные учреждения и пляжи откроются только на третьем этапе Фото: "КП" Архив

При этих же условиях откроются кинотеатры, театры, бани и пляжи

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По словам властей, увеселительные учреждения, а также заведения общепита откроются только на третьем этапе снятия ограничений. Об этом сообщил главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

На данный момент регион находится только на первой стадии послабления мер. Но сам Ковалев отметил, что дончане уже находятся очень близко ко второму этапу.

- Для открытия парков и кафе уровень тестирования должен достигать 110 на 100 тысяч населения. Коэффициент заражения должен уменьшиться до 0,5. Это ситуации, когда два пациента будут заражать не более одного человека, - отметил Евгений Ковалев.

Врач рассказал и о возможности введения новых ограничений. Ковалев напомнил о регионах, в которых коэффициент заражения был больше допустимого.

- Ограничения в этих регионах решили не возвращать. Но эту ситуацию необходимо анализировать для принятия дальнейших решений, - заявил главный санитарный врач.

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Регион вышел на первый этап снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU