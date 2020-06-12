Опубликована карта выхода регионов из самоизоляции: рассказываем, что разрешено в Ростовской области

С 12 июня в Ростовской области Власти смягчили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная поэтапная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.

Ростовская область вышла на 1-ый этап снятия ограничений. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в регионе разрешены прогулки, возобновилась работа парикмахерских, прачечных, ателье, химчисток, стоматологий, рекламных и кадровых бюро, агентств недвижимости, фотоателье, ветеринарий, а также магазинов, торгующих автомобилями и мотоциклами.

Интерактивная карта снятия ограничений. Фото: стопкоронавирус.рф

На карте все регионы окрашены в разные цвета. Так, темно-оранжевый цвет означает, что в регионе еще действуют запреты, введенные из-за распространения коронавируса, желтый - людям разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Светло-зеленый обозначает переход на второй этап, на котором открываются крупные магазины и торговые точки. Темно-зеленым обозначены регионы, где сняты все карантинные меры. Людям необходимо лишь соблюдать требования правил безопасности.

На первый этап, помимо Ростовской области, также вышли Смоленская, Псковская,Ивановская, Амурская и Костромская области. Аналогичная ситуация в Дагестане, Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском АО, Якутии, Туве, Северной Осетии, Мордовии, Карачаево-Черкесии и Ставрополье.

В Ростовской области введены послабления. Фото: стопкоронавирус.рф

Соседний Краснодарский край вышел на второй этап. Аналогичная ситуация отмечается также в Карелии, в Калининградской, Саратовской, Тюменской и Омской областях, а также на Камчатке, в Чечне и Калмыкии.

Пока во всей России единственным регионом, вышедшим на третий этап, является Сахалинская область.

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