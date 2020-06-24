2020-06-24T07:34:04+03:00
Общество

Роспотребнадзор: самые загрязненные водоемы находятся в Ростове-на-Дону и Азове

Специалисты обнаружили опасные бактерии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пляжи Ростовской области не работают из-за пандемии коронавируса. Фото: Архив КППляжи Ростовской области не работают из-за пандемии коронавируса. Фото: Архив КП
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Анализ проб воды водоемах, расположенных в зонах пляжного отдыха Ростовской области, провели специалисты регионального отделения Роспотребнадзора. Они проверили воду, оценив три показателя: микробиологический, паразитологический и санитарно-химический.

Самыми грязными оказались реки и озера Ростова-на-Дону, Азова, Азовского и Октябрьского районов. Пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, однако возбудителей кишечных инфекций в воде не нашли. По паразитологическим показателям все отобранные пробы также соответствовали гигиеническим нормативам.

Специалисты ведомства отметили, что в случае выявления в пробах патогенной микрофлоры будут немедленно введены ограничительные меры по использованию водных объектов.

Стоит отметить, что в минувшем году пробы воды, взятой в водоемах Ростовской области, также оказались плохими. Они не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-показательным микроорганизмам 93% отобранных проб и 50% - по гигиеническим нормативам. Купаться в такой воде специалисты не советуют.

Сейчас пляжи Ростовской области не работают из-за пандемии коронавируса. Власти Ростовской области приняли решение отложить начало купального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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