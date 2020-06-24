Роспотребнадзор: самые загрязненные водоемы находятся в Ростове-на-Дону и Азове
Анализ проб воды водоемах, расположенных в зонах пляжного отдыха Ростовской области, провели специалисты регионального отделения Роспотребнадзора. Они проверили воду, оценив три показателя: микробиологический, паразитологический и санитарно-химический.
Самыми грязными оказались реки и озера Ростова-на-Дону, Азова, Азовского и Октябрьского районов. Пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, однако возбудителей кишечных инфекций в воде не нашли. По паразитологическим показателям все отобранные пробы также соответствовали гигиеническим нормативам.
Специалисты ведомства отметили, что в случае выявления в пробах патогенной микрофлоры будут немедленно введены ограничительные меры по использованию водных объектов.
Стоит отметить, что в минувшем году пробы воды, взятой в водоемах Ростовской области, также оказались плохими. Они не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-показательным микроорганизмам 93% отобранных проб и 50% - по гигиеническим нормативам. Купаться в такой воде специалисты не советуют.
Сейчас пляжи Ростовской области не работают из-за пандемии коронавируса. Власти Ростовской области приняли решение отложить начало купального сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU