В небе над Ростовом чудом не столкнулись два пассажирских самолета

Накануне в небе над Ростовом едва не произошла воздушная катастрофа. Два пассажирских самолета чудом не врезались друг в друга. Один лайнер вылетел из аэропорта южной столицы и стал набирать высоту. В этот момент он пересекся с курсом другого судна. Машины прошли на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга, что можно расценить, как "чудо". Информацию "КП-Ростов" подтвердил собственный источник.

Как удалось выяснить, два самолёта - Boeing 777 и Airbus A320 летели встречным курсом. Первый борт практически весь маршрут двигался на FL370, а самолет, который стартовал в Ростове, набирал эшелон FL380.

В этот момент диспетчеры заметили, что самолеты могут столкнуться и забили тревогу. Они попытались предупредить пилотов Boeing 777 о неминуемом столкновении, но те не услышали их. Пока с земли пытались предотвратить катастрофу, на борту самолетов сработали датчики опасного сближения: в этот момент расстояние между самолетами сократилось до 150 метров.

Столкновение едва не произошло над поселком Стожки Ростовской области. Фото: aviation-safety.net

В конечном итоге, российские пилоты, которые вылетели из Ростова, первыми услышали диспетчеров и резко изменили курс. Самолет начал стремительное снижение и повернул на 50 градусов вправо. Пилоты встречного судна, летевшего в Эмираты, также совершили отворот в сторону. Общими усилиями трагедию удалось избежать.

В результате две огромные машины прошли на расстоянии в несколько десятков метров друг от друга. На карте можно видеть маневры, которые пришлось делать пилотам. Знали ли пассажиры обеих лайнеров, что они находились на грани от смерти, - неизвестно.