«Привычка помогать людям»: ростовчанин,ставший регулировщиком с зонтом вместо жезла, рассказал о своих мотивах

28-летний ростовчанин Максим Скоба помог водителям избежать многокилометровую пробку из-за поломанного светофора. По словам молодого человека, он просто не мог пройти мимо ситуации.

Максим рассказал, что в тот день шел домой с прогулки. На улице было пасмурно, поэтому парень захватил с собой зонтик. Добравшись до перекрестка, он увидел, что на дороге уже скапливается пробка из-за поломанного светофора. Ни минуты не сомневаясь, он решил помочь автомобилистам.

- Я сам водитель, моя жена учится управлять автомобилем. Я представил себя в этой ситуации. Понял, что пройти мимо — просто выше моих сил! - объяснил Максим Скоба.

Молодой человек вышел на перекресток и начал регулировать движение с помощью зонтика. Почти все водители сразу же последовали указаниям Максима. Многие поддерживали его, показывали большие пальцы вверх. А один человек даже отдал Максиму жилетку со светоотражающими элементами.

- Он сказал, что так мне будет удобнее и безопаснее работать. Я очень благодарен этому мужчине. Жилетка так и осталась у меня. Жаль, что найти ее владельца пока не удалось.

Позже на место прибыли сотрудники ГИБДД. Они поблагодарили «регулировщика» и пожали ему руку. Со словами «пост сдал» Максим отправился дальше по своим делам.

Ростовчанин признался, что уже не в первый раз попадает в подобные истории. Однажды зимой он помог добраться до дома людям, застрявшим на улице из-за сильного снега. Он говорит, что обычно не придает значениям таким ситуациям.

- Я не воспринимаю помощь как какое-то событие. Просто есть у меня по жизни привычка помогать людям.