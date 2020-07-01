Добрая история в Ростове: ГАИшники пожали руку неравнодушному "регулировщику" с зонтом

В центре Ростова местный житель принялся регулировать дорожное движение из-за сломавшегося светофора.

Молодой человек заметил, что на пересечении проспекта Буденновского и улицы Красноармейской перестал работать светофор. Он решил, что не может допустить многокилометрового скопления машин и стал регулировать движение единственным имеющимся у него предметом - зонтиком.

Надо сказать, что получалось у него это отменно. Никто из водителей не решил, что не надо воспринимать неравнодушного мужчину всерьез. Кто-то даже одолжил ему ярко-салатовый жилет со светоотражателями. Житель донской столицы продолжал выполнять роль регулировщика до самого приезда ГАИ.

Очевидцы сняли ростовчанина на видео и выложили запись в одном из городских пабликов соцсети.

- Подъехали гаишники, пожали руку, - написал автор ролика.

Регулировщик в Ростове.

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