Центр Ростова-на-Дону из-за сломанного светофора сковала пробка

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-17T12:11:11+03:00

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Центр донской столицы превратился в одну сплошную пробку. Как рассказали очевидцы, на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловский сломался светофор. В итоге автомобили на перекрестке просто за-блокировали друг друга. Эта информация появилась в од-ном из городских пабликов.

- Кто-то домой попадет нескоро, - написал ростовчанин в комментариях.

- А регулировщиков разве не вызывают в таких случаях? – задался вопросом другой подписчик группы.

- Game over, - подытожил третий участник диалога.

ИСТОЧНИК KP.RU