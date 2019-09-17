Центр Ростова-на-Дону из-за сломанного светофора сковала пробка
Движение в центре Ростова затруднено. Автор: соцсети
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Центр донской столицы превратился в одну сплошную пробку. Как рассказали очевидцы, на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловский сломался светофор. В итоге автомобили на перекрестке просто за-блокировали друг друга. Эта информация появилась в од-ном из городских пабликов.
- Кто-то домой попадет нескоро, - написал ростовчанин в комментариях.
- А регулировщиков разве не вызывают в таких случаях? – задался вопросом другой подписчик группы.
- Game over, - подытожил третий участник диалога.
ИСТОЧНИК KP.RU