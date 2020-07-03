В Новочеркасске инспекторы ДПС встретили из роддома маленькую Соню с родителями

Когда у роддома Новочеркасска припарковался служебный автомобиль ДПС, а оттуда вышли инспекторы с цветами и подарками, обалдели многие. В том числе и мама маленькой Сони. Женщина с теплотой вспоминала неравнодушие стражей порядка, которые вовремя и без происшествий помогли им с супругом добраться до роддома, где и родилась очаровательная девочка.

Лейтенанты полиции Максим Буданов и Тимофей Колесниченко оказались людьми неравнодушными. Фото: УГИБДД РОссии по РО.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, несколько дней назад лейтенанты полиции Максим Буданов и Тимофей Колесниченко заметили движущийся по трассе с превышением скоростного режима автомобиль «Хендай Солярис». Автоинспекторы остановили водителя для выяснения обстоятельств. Мужчина рассказал, что у его жены начались преждевременные роды. Вызвать скорую помощь им не удалось, а у будущей мамы уже начались схватки. Инспекторы сопроводили супружескую пару в медучреждение.

И хорошо то, что хорошо заканчивается: спустя несколько часов на свет появилась маленькая Соня, ростом 50 сантиметров и весом 3100 граммов.

Через несколько дней маму с малышкой выписали из родоома.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В итоге полицейские поздравили молодых родителей, пожелали крепкого здоровья маме и ребенку. А еще подарили не только роскошный букет цветов, но и детское автомобильное-кресло-люльку, в котором малышке будет не только удобно, но и безопасно передвигаться в папином автомобиле. Тот торжественно пообещал: не нарушать правил дорожного движения.