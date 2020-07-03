«Стакан воды и половинка огурца на жизнь»: Под Ростовом-на-Дону хозяин выбросил Хаски с двумя щенками

Человеческая жестокость, подчас, не поддается объяснению. Что двигало человеком, который как ненужную вещь выбросил собаку с двумя щенками у обочины под Ростовом-на-Дону, предположить сложно. Но преданное животное уже неделю сидит под испепеляющим солнцем у дороги и ждет, что хозяин за ними вернется.

Бедняги, как только увидели воду, сразу набросились на нее. Фото: группа "Добрые руки", Одноклассники.

ЧТОБ С ГОЛОДУ НЕ УМЕРЛИ

Наверное, когда-то голубоглазая Хаски была любимицей. Трогательный пронзительный взгляд, веселый нрав, - милота, да и только. Но жизнь может круто измениться в любой момент.

- О собаке я узнала случайно, - рассказала «Комсомолке» Марина, которая вот уже неделю ездит в посадку между населенными пунктами Песчаный и Левобережный в Азовском районе, чтобы подкормить несчастную. - О ней мне рассказал сосед. Он видел, как ночью приехала машина, собаку высадили на дорогу вместе с щенками и просто уехали. Ничего непонимающая, она так и осталась сидеть на месте. А рядом - обрезанная бутылка, в которой граммов двести воды, и половинка огурца. Вот такой рацион. Видимо, чтоб с голоду не умирали.

Как только женщина узнала о брошенном псе, она тут же собрала кашу, которую варила своей собаке, налила пятилитровую бутылку воды, села с мужем в машину и помчалась к бедняге.

Без помощи человека щенки не выживут. Фото: группа "Добрые руки", Одноклассники.

БЕЗ ПОМОЩИ ОНИ ПОГИБНУТ

- В первый раз собака встретила нас с недоверием, - говорит собеседница. - Но потом, видимо, поняла, что зла мы ей не желаем. Она сразу же принялась за угощение, а щенки пили с такой жадностью, что писались прямо на месте. Мы положили им одеяло там же рядышком. Но бедняжка, видимо, верит, что за ней вернутся, а потому как только малыши уснут, сразу занимает свой пост.

К сожалению, сама женщина не может забрать молодую мать и щенков-метисов к себе, потому что у нее в доме живет азиатская овчарка, которая ревностно относится к любому соседству. Поэтому она кинула клич в Интернете: в надежде, что кто-то все же откликнется и поможет бедняге. А пока ездит по вечерам, чтобы отвезти маме и малышам покушать. А та уже даже радуется, когда видит свою новую знакомую.

- Эта посадка вдали от людей, еды и воды, а еще в округе полно клещей, - продолжает Марина, еле сдерживая слезы. - Как эти нелюди могут спать спокойно, сделав такую подлость? Поймите, без нашей помощи эти несчастные там просто погибнут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/716067" frameborder="0"></iframe> Оставил пса умирать.Хозяин бросил пса как ненужного. Щенок уже год не сводит глаз с дороги - надеется, что хозяин за ним вернется. Безграничная собачья преданность!

АЛЛО!

Если вы хотите помочь малышам и их маме, звоните: 8-989-613-89-04.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский Хатико больше года ждет своего хозяина, который оставил его умирать в поле

Он целыми днями смотрит на дорогу и ждет, что хозяин все же вернется. Вернется туда, где оставил - в поле, в двух десятках километрах от Ростова-на-Дону, вместе с детской собачьей будкой. И в снег, и в дождь, и в сорокаградусную жару Хатя - так его прозвали местные жители, не покидает место последней встречи с хозяином. Несчастного бедолагу заметили местные жители и уже год подкармливают, чем могут. А пес все ждет возвращения того, кто однажды его уже предал. Правда, смириться с этим собачье сердце никак не хочет. (подробности)