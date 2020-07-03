«Стакан воды и половинка огурца на жизнь»: Под Ростовом-на-Дону хозяин выбросил Хаски с двумя щенками
Человеческая жестокость, подчас, не поддается объяснению. Что двигало человеком, который как ненужную вещь выбросил собаку с двумя щенками у обочины под Ростовом-на-Дону, предположить сложно. Но преданное животное уже неделю сидит под испепеляющим солнцем у дороги и ждет, что хозяин за ними вернется.
Бедняги, как только увидели воду, сразу набросились на нее. Фото: группа "Добрые руки", Одноклассники.
ЧТОБ С ГОЛОДУ НЕ УМЕРЛИ
Наверное, когда-то голубоглазая Хаски была любимицей. Трогательный пронзительный взгляд, веселый нрав, - милота, да и только. Но жизнь может круто измениться в любой момент.
- О собаке я узнала случайно, - рассказала «Комсомолке» Марина, которая вот уже неделю ездит в посадку между населенными пунктами Песчаный и Левобережный в Азовском районе, чтобы подкормить несчастную. - О ней мне рассказал сосед. Он видел, как ночью приехала машина, собаку высадили на дорогу вместе с щенками и просто уехали. Ничего непонимающая, она так и осталась сидеть на месте. А рядом - обрезанная бутылка, в которой граммов двести воды, и половинка огурца. Вот такой рацион. Видимо, чтоб с голоду не умирали.
Как только женщина узнала о брошенном псе, она тут же собрала кашу, которую варила своей собаке, налила пятилитровую бутылку воды, села с мужем в машину и помчалась к бедняге.
Без помощи человека щенки не выживут. Фото: группа "Добрые руки", Одноклассники.
БЕЗ ПОМОЩИ ОНИ ПОГИБНУТ
- В первый раз собака встретила нас с недоверием, - говорит собеседница. - Но потом, видимо, поняла, что зла мы ей не желаем. Она сразу же принялась за угощение, а щенки пили с такой жадностью, что писались прямо на месте. Мы положили им одеяло там же рядышком. Но бедняжка, видимо, верит, что за ней вернутся, а потому как только малыши уснут, сразу занимает свой пост.
К сожалению, сама женщина не может забрать молодую мать и щенков-метисов к себе, потому что у нее в доме живет азиатская овчарка, которая ревностно относится к любому соседству. Поэтому она кинула клич в Интернете: в надежде, что кто-то все же откликнется и поможет бедняге. А пока ездит по вечерам, чтобы отвезти маме и малышам покушать. А та уже даже радуется, когда видит свою новую знакомую.
- Эта посадка вдали от людей, еды и воды, а еще в округе полно клещей, - продолжает Марина, еле сдерживая слезы. - Как эти нелюди могут спать спокойно, сделав такую подлость? Поймите, без нашей помощи эти несчастные там просто погибнут.
Оставил пса умирать.Хозяин бросил пса как ненужного. Щенок уже год не сводит глаз с дороги - надеется, что хозяин за ним вернется. Безграничная собачья преданность!
АЛЛО!
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ИСТОЧНИК KP.RU