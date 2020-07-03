«Думали простуда, оказался рак»: маленький Саша несколько лет боролся со страшной болезнью и смог ее победить

Сложно представить, какие чувства испытала мама маленького Саши, когда узнала - у ее полуторагодовалого ребенка рак. Но им вместе удалось справиться со страшной болезнью и победить недуг. Сейчас Саша уже школьник. Он хорошо учиться, занимается спортом и счастливо улыбается. Свою с сыном историю Ольга Вязникова решила рассказать читателям «Комсомолки» для того, чтобы у каждого из нас была надежда: чудеса случаются - главное в них верить, и знать - мир не без добрых людей.

Болезнь проявилась в полтора годика. Фото: Предоставлено Фондом "ДАРИНА".

«НЕ НАДО ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ, МАМАША!»

Саша всегда рос очень активным ребенком. Казалось, ему до всего было дело. Как тут не нарадоваться на жизнерадостного карапуза. Но девять лет назад полуторгодовалый малыш вдруг упал на детской площадке и потерял сознание. Мама сразу же обратилась к врачам. Медики ничего не нашли, но все же оставили мальчика для обследования.

- В крови обнаружили а-типичные моноциты, - вспоминает Ольга. - По сути, такой анализ свидетельствовал об инфекционном мононуклеозе. Однако заболевание никак не проявлялось - ни температуры, ни других обязательных симптомов. В больнице мы пролежали неделю. А в больничной выписке была рекомендация: нужно проконсультироваться у гематолога.

Женщина с сыном обратились в районную поликлинику. Тогда же появились и симптомы простуды. Сдали повторный анализ: были повышены лимфоциты. Но участковый педиатр на это отклонение в анализе не обратила внимания: мол, мальчик ведь только после простуды, зачем здесь вообще гематолог? Ольга пыталась донести до доктора, что Саша стал чаще болеть, падает, плохо ест и худенький. Но врач лишь порекомендовала маме на этом не зацикливаться. В итоге медик ушла в отпуск, а у малыша периодически стала подниматься температура, то и дело появлялись признаки простуды. Через месяц - снова анализы.

- Но кровь из пальчика все никак не сворачивалась, - рассказывает женщина. - И результаты этого анализа, наконец-то, признали подозрительными: тромбоциты были сильно ниже нормы, гемоглобин пониженный, а лейкоциты высокие. Только тогда мы получили направление к гематологу.

«КОНЕЧНО, ЭТО БЫЛ ШОК!»

В итоге в Областной клинической больнице был сделан повторный анализ, а после него озвученный докторами диагноз звучал как приговор.

- Услышав про лейкоз, я спросила: «Это рак крови что ли?», - делится пережитым мать. - И когда в ответ услышала утвердительное «да», у меня просто подкосились ноги. Конечно, это был шок! Тогда казалось, где я и где рак? Ты же даешь ребенку самое лучшее, стараешься. А тут вдруг такой диагноз…

Малышу сразу же назначили курс химиотерапии. После первого курса - новый анализ. Его результатов ждали с замиранием сердца: была надежда, что засвидетельствуют ремиссию.

- Это такое состояние, как будто ты находишься на высоте, и можешь либо упасть и разбиться, либо взлететь, - с дрожью в голосе говорит Ольга. - Помню, это как раз был день рождения Саши. Я ходила по коридору туда-обратно и каждый раз спрашивала врача о результате анализа. Мне казалось, прошла целая вечность до того момента, как я услышала заветное слово «ремиссия». Это был лучший подарок для меня и моего мальчика.

Несколько лет отважный мальчуган боролся с болезнью. Фото: Предоставлено Фондом "ДАРИНА".

«ПРОСИЛ ПЕРЕНЕСТИ В КОМНАТУ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ НА ИГРУШКИ»

Но лечение надо было продолжать. Даже сейчас Ольга без слез на глазах не может вспоминать тот период:

- Саша еще тогда был на грудном вскармливании. Он практически никуда не отпускал меня даже на минуту. Иногда ему было так плохо, что он даже не мог ходить. Просто просил перенести его в игровую комнату, чтобы посмотреть на игрушки.

Из-за значительной лекарственной нагрузки у мальчика началась сильная аллергия. Пробовали менять питание - не помогало. А летом 2012-го у маленького пациента гематологического отделения случился анафилактический шок: так на один из препаратов химиотерапии отреагировал организм.

Срочно был нужен заменитель. Но стоимость курса - порядка миллиона рублей. Да еще и лекарство не было зарегистрировано в России, поэтому ввезти его в нашу страну просто так было невозможно.

- У Саши были неплохие прогнозы с лечением, - рассказывает ростовчанка. - Но без лекарства его шансы очень снижались. А такие деньги для нашей семьи были просто неподъемными. Но Слава Богу, что рядом оказалась Татьяна Авдеева, директор Фонда «ДАРИНА». Она знала, что делать, как и куда обратиться.

Сейчас мальчик уже подрос и радует успехами своих родителей. Фото: Предоставлено Фондом "ДАРИНА".

«МЕЧТАЕТ В БУДУЩЕМ СТРОИТЬ ДОМА»

В итоге для спасения маленького Саши объединились все - семья, друзья и коллеги родителей мальчика, два фонда - «ДАРИНА» и «Подари жизнь». Получилось! Лекарство привезли. Лечение продолжилось. И уже в декабре еще после нескольких курсов химиотерапии Сашу выписали из больницы. Но впереди были еще два года наблюдения.

- И все это время ты живешь в ожидании, - вспоминает мать. - Сдали кровь. Получили результат. Все хорошо. Выдыхаем и живем более-менее спокойно месяц. Потом все повторяется.

Окончательно же лечение закончилось только в феврале 2014-го. Тогда Саша начал ходить к логопеду и готовиться к школе. Обследования стали реже - раз в полгода. Но если нервы не выдерживали - шли раньше.

Сейчас Саша закончил третий класс. Парнишка мечтает в будущем строить дома, а поэтому с удовольствием ходит на рисование. Кроме этого, он занимался плаванием, ходит в шахматный кружок, а сейчас сосредоточился на акробатике.

- Мечтает сделать колесо, ходить на руках и сесть на шпагат. Уже получается, - счастливо улыбается мама мальчугана. - А еще принимал участие в шахматных турнирах, соревнованиях по бегу и играл в футбол. В копилке наград - две золотых, серебряная и бронзовая медали.

«ВЕРЬТЕ И ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗОЙДЕТ!»

И все, кто знают мальчика, уверены - это не предел. Парень - настоящий боец.

- Я думаю, что в анализах, которые мы сдавали раньше, уже были не моноциты и лимфоциты, а бласты, - делится своим опытом мать Саши. - Просто в обычных лабораториях их не смогли идентифицировать. Поэтому, если что-то выглядит подозрительно, не надо полагаться на мнение врачей в поликлиниках: обязательно консультируйтесь в других медучреждениях. Не ждите направлений - действуйте! Сейчас я вижу, как взрослеет мой ребенок, как он достигают успехов и радуется. И я счастлива. Спасибо всем тем неравнодушным людям, которые встретились на нашем пути. Верьте в чудо и оно обязательно произойдет!

darina_fond Хорошая история: Саша Вязников #мыпомогаемдетям #поможемвместе #даридобро

darina_fond Хорошая история: Саша Вязников #мыпомогаемдетям #поможемвместе #даридобро

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