2020-07-07T12:55:36+03:00
Происшествия

Работа за комфорт: как начальник батайской колонии заставлял осужденного делать ремонт в тюрьме

На него возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий"
Дадаян Давид
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За все время родственники осужденного потратили на ремонт 235 тысяч рублей.За все время родственники осужденного потратили на ремонт 235 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Батайске на скамье подсудимых окажется начальник городской исправительной колонии №15. Его обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий. Следователи выяснили, что он заставлял заключенных делать ремонт на территории тюрьмы, за что обещал им комфортные камеры. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Как стало известно, эта история началась три года назад. В 2017 году начальник колонии решил сделать ремонт в некоторых помещений тюрьмы. Хозяин - барин, но для работы нужны крепкие руки, а за них приходится платить. Делать этого ему не хотелось, и тогда горе-начальник придумал, как убить двух зайцев одним выстрелом.

В течении трех лет он принуждал одного из осужденных заниматься стройкой на режимной территории. За это начальник обещал ему комфортные условия на оставшийся срок. К работе подключились и его родственники , которые приобретали за собственный счет различные материалы и инструменты. За все время они потратили около 235 тысяч рублей.

В результате работа была закончены - несколько административных и жилых помещений осужденный отремонтировал самостоятельно. Колония обновилась и засияла новыми красками. Однако радость длилась недолго...

Эту историю узнали правоохранительные органы. Следователи заинтересовались подозрительной активностью начальника ИК-15 и начали проверку. Спустя некоторые время в отношении руководителя режимной территории возбудили уголовное дело.

Теперь дело направили в суд. Если вина обвиняемого будет доказана, он может сам может получить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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