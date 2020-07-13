"При задержании открыл огонь и убил себя": на Дону террористы планировали взорвать школы и больницы

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористов. По данным собственного источника "КП-Ростов" в силовых структурах, при попытке задержать одного из них злоумышленник открыл огонь по силовикам, а после совершил самоубийство.

Сегодня, 13 июля, стало известно о том, что в Ростове-на-Дону арестовали сторонников ИГ («Исламское государство», запрещена на территории РФ). По данным собеседника издания, они планировали устроить взрывы в донских школах, церквях и больницах и объектах культуры.

Силовикам удалось выйти на след злоумышленников. В субботу, 11 июля, одного из них попытались задержать в Азовском район области. Он не планировал сдаваться: достал оружие и начал стрелять по спецназовцам. В результате, понимая обреченность ситуации, террорист убил себя.

Сразу после этого пятерых его подельников обнаружили в южной столице и оперативно арестовали.

- Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали теракты в медицинских и учебных заведениях, - добавил собеседник издания.