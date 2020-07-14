2020-07-14T12:29:07+03:00
Происшествия

На Дону следователь во время вечеринки украл у начальника телефон и крупную сумму денег

26-летнему сотруднику полиции удалось подобрать пароль от мобильного банка и перевести с карты своего руководителя все средства
Дадаян Давид
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Парень стал фигурантом уголовного дела.Парень стал фигурантом уголовного дела.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области раскрыли курьезное преступление, в результате которого сотрудника следственного отдела МВД уволили с работы. Как выяснилось, он украл у своего непосредственного начальника телефон, а после снял с банковских карт деньги. Инцидент произошел в поселке Чертково. Об этом сообщил "КП-Ростов" собственный источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, 26-летний следователь, старший лейтенант юстиции в один из выходных дней отдыха у себя дома. Видимо, он решил организовать небольшую вечернику "для своих" и пригласил руководителя - заместителя начальника следственного отдела по Каменскому району.

Ближе к ночи, когда бдительность 47-летнего полицейского притупилась, парень решил действовать. Он незаметно украл у него телефон "Айфон 5 с". На следующий день, "блюститель порядка" подобрал пароль от банковских приложений владельца и снял с карт все деньги, что там хранились. Всего ему удалось похитить 67 тысяч рублей.

Радоваться жизни с украденным парню суждено было недолго. Вскоре коллеги задержали его и доставили в отдел.

- На него возбудили уголовное дело по статье "Кража". Кроме того, он был уволен из органов за грубое нарушение служебной дисциплины, - добавил собеседник.

Сейчас он находится под стражей. Вскоре состоится суд. Если его вина будет доказана, он может получить реальные срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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