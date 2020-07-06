Из-за отказа двигателя в Ростовской области жестко приземлился вертолет

В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2.

В 5:20 в МЧС обратился работник единой дежурно-диспетчерской службы Пролетарского района и сообщил, что в поселке Кирсалово потерпел крушение вертолет Ми-2. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа двигателя. В результате происшествия, один человек погиб и один пострадал.

- ЧП произошло при поведении обработки рисовых чеков, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К ликвидации последствий крушения были привлечены 17 спасателей и пять машин.

Жесткую посадку в Ростовской области совершил вертолет Ми-2.

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