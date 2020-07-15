Имена Победы: почему полководца Лелюшенко прозвали "генерал вперед"

Вторая мировая война - самый страшный период 20 века. Сражения, проходившие в то страшное время, до сих стоят перед глазами ветераном. Под пулями и снарядами остались лежать целые города. Многие деревни просто стерлись с лица земли.

Не остался в стороне жестоких баталий и Ростов-на-Дону. Город воинской славы получил звание не просто так. Здесь бились за каждый метр и каждую улицу. Немцы понимали, насколько важно взять город как можно быстрее, чтобы завладеть его ресурсами. Железные дороги южной столицы - для перевозки боеприпасов, крепкие стены домов - для обороны. Во многих частных домах гитлеровцы организовали военные штабы и терроризировали местное население. На помощь людям пришли солдаты Красной армии. Защитникам удалось освободить город.

Великая Победа помнит имена своих героев, поэтому в донской столице десятки улиц названы в честь солдат и командиров прошлого. Один из таких - Дмитрий Лелюшенко.

Улица Лелюшенко. Темерник

Дмитрий Данилович Лелюшенко родился 20 октября 1901 года в станице Мечетинской, что в Ростовской области. Он появился на свет в семья обычного крестьянина, поэтому с самого детства тяжело трудился. В юности окончил церковно-приходскую школу. Когда началась гражданская война, примкнул к красным и стал партизаном. Остался на службе и в мирное время. В 1940 году его назначили командиром мотострелковой дивизии, формировавшейся в Московском военном округе.

Великая Отечественная

В первые месяцы войны Красная Армия отступала - защитникам было очень тяжело сдерживать натиск гитлеровцев. Впервые Дмитрий Лелюшенко вступил в бой под Даугавпилсом, что в Латвии. Он получил приказ произвести контратаку и взять город. Бойцы под его началом без какой-либо поддержки сражались несколько часов, в результате чего отбросили противника на 20 километров. Это заставило немцев остановить наступление.

Было понятно, что заслуги Лелюшенко высоко оценили на самом высоком уровне. Дмитрия Даниловича вызвали к Сталину, где главнокомандующий приказал ему сформировать целый корпус для срочной операции.

На Орловском направлении сложилась катастрофическая ситуация: танковая группа фашистов прорвала оборону и двигалась на Москву. Лелюшенко с его бойцами необходимо было остановить врага. Девять дней воины героически сражались на полях Орловщины. В результате путем больших потерь им удалось откинуть гитлеровцев и защитить город.

В следующие годы военная карьера Лелюшенко стремительно пошла вверх. Генерал возглавил 5-ю армию. Спустя несколько месяцев он получил ранение и отправился в госпиталь. Он не раз проявлял смекалку и военную хитрость, что позволило его солдатам занимать все новые и новые рубежи.

Интересно, что в мае 1945 году в Праге началось вооруженное восстание. Фашисты намеревались жестоко подавить протесты. На помощь отправились части генерала Лелюшенко. Им удалось окружить город и защитить его жителей от кровавой расправы.

Герой Советского Союза

Дмитрий Лелюшенко - дважды Герой Советского Союза. Все, кто знал великого полководца и воевал под его руководством, называли его «генерал вперед». Скончался Дмитрий Данилович в 1987 году. В южной столице имя легендарного командира носит улица в районе Темерника.

Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.