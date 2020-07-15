2020-07-15T14:51:02+03:00
Общество

"Комсомолка" наградила победительниц конкурсов красоты

Ценные призы получили сотрудницы ГУФСИН и студентки донских ВУЗов
Дадаян Давид
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Награждение прошло в пресс-центре "КП-Ростов".Награждение прошло в пресс-центре "КП-Ростов".Фото: Дадаян Давид
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"Комсомольская правда" подвела итоги двух конкурсов красоты и вручила ценные призы участницам. Самые красивые и очаровательные девушки собрались в пресс-центре "КП", где состоялось торжественное награждение.

Сначала призы получили сотрудницы регионального ГУФСИН. В рамках конкурса "Красавицы при исполнении" по результатам открытого голосования стали известны имена трех самых-самых.

Первое место - Ольга Егорова, второе - Наталья Дубинина и третье - Екатерина Гнедаш. Суммарно за них проголосовало больше 37 тысяч человек!

Всем очень понравились подарки и общая атмосфера праздника. Фото: Дадаян Давид

Всем очень понравились подарки и общая атмосфера праздника.Фото: Дадаян Давид

Победительницы получили подарочные наборы от "Комсомольской правды", а также сертификаты на посещение сети спортивных клубов "Арбат- Фитнес". Девушки смогут заниматься в любом клубе сети.

Кроме того, наградили и победительниц конкурса "Студенческая краса". Девушки из главных донских университетов несколько месяцев собирали голоса наших читателей, пока не определились самые очаровательные участницы.

Первое место заняла Анастасия Бородина, второе - Лариса Братякина и третье - Гунеш Гурбанязова. За них отдали свои голоса свыше 35 тысяч человек!

Студентки пришли в своих лучших нарядах. Фото: Дадаян Давид

Студентки пришли в своих лучших нарядах.Фото: Дадаян Давид

Девушкам также вручили ценные призы от "Комсомольской правды" и подарили сертификаты на занятия в спортивных клубах "Арбат-Фитнес". Девушки пришли не одни, а с друзьями и родственниками. Конкурсантки остались довольны и еще долго фотографировались в прекрасных нарядах.

Победительница конкурса "Студенческая краса" Фото: Дадаян Давид

Победительница конкурса "Студенческая краса"Фото: Дадаян Давид

Девушки пообещали ходить в спортивный зал каждый день! Фото: Дадаян Давид

Девушки пообещали ходить в спортивный зал каждый день!Фото: Дадаян Давид

Фотографии для девушек - самое главное! Фото: Дадаян Давид

Фотографии для девушек - самое главное!Фото: Дадаян Давид

Партнеры конкурсов - сеть спортивных клубов "Арбат-фитнес"

Партнер конкурса

Партнер конкурса

ИСТОЧНИК KP.RU

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