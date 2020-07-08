В Ростове мачеха пыталась кастрировать шестилетнего мальчика из-за того, что тот мешал ей спать

Шокирующая история произошла в одном из поселков Кашарского района Ростовской области. 33-летняя женщина взяла кухонный нож и попыталась отрезать шестилетнему ребенку половой орган. Женщине удалось нанести ранение, но, к с частью, врачи восстановили орган. В подробностях разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

В маленьком поселке об этой семье давно судачили местные жители. Вроде, глава семьи внешне – благополучный, работает, что, по местным меркам, – уже показатель какого-то успеха. Но вот с женами ему не везло. Первая сбежала от Игоря Иванова (фамилия и имя изменены - прим. автора), оставив мужа с восьмимесячным общим ребенком на руках.

Вскоре мужчина сошелся с Ириной (имя изменено – прим. редакции). Пара быстро съехалась и в 2017 году даже расписалась. В браке у них родились двое детей. Муж работал, жена занималась детьми.

Экзекуция

Казалось бы, живи и радуйся. Но женщина начала прикладываться к спиртному. Накануне Ирина, по привычке, выпила. И решила вздремнуть. Она уснула вместе с двумя родными детьми. Вот только старший в этот момент разыгрался и расшумелся.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, женщина вскочила с кровати и ударила пасынка по голове. Но этого ей показалось мало. Она повалила ребенка на пол, схватила кухонный нож и совершила надрез глубиной два сантиметра в области полового органа. После этого мальчика отвезли в больницу. Врачи зашили рану. Состоянию здоровья ребенка ничего не угрожает. По словам источника в больнице, мальчик уже дома.

Допрос

Сейчас по данному факту началась проверка. Как сообщил источник издания, вначале мачеха отрицал свою вину. Но потом все же призналась в том, что ранение ребенку нанесла именно она. Правда, раскаяния в ее голосе не было.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело. Отметим, семья до этого инцидента состояла на учете ПДН.