2020-07-09T12:17:20+03:00
Происшествия

В Ростовской области 16-летняя школьница утонула, спрыгнув в реку с дерева

Несмотря на реанимационные действия, спасти девочку не удалось.
Михаил Стрижев
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По факту происшествия проводится доследственная проверка.По факту происшествия проводится доследственная проверка.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Ростовской области утонула 16-летняя школьница. Происшествие случилось в 8 июля в Каменском районе, рассказали в следственном управлении следственного комитета России по Ростовской области.

По предварительным данным, девочка отдыхала с мамой на базе отдыха. Она купалась в реке и прыгала в воду с дерева. После одного из прыжков школьница так и не вышла из воды. Подростка достали с признаками утопления. Несмотря на реанимационные действия, спасти несовершеннолетнюю не удалось.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Все обстоятельства будут установлены в ходе проверки, - рассказали в следственном управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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