В Ростовской области 16-летняя школьница утонула, спрыгнув в реку с дерева

В Ростовской области утонула 16-летняя школьница. Происшествие случилось в 8 июля в Каменском районе, рассказали в следственном управлении следственного комитета России по Ростовской области.

По предварительным данным, девочка отдыхала с мамой на базе отдыха. Она купалась в реке и прыгала в воду с дерева. После одного из прыжков школьница так и не вышла из воды. Подростка достали с признаками утопления. Несмотря на реанимационные действия, спасти несовершеннолетнюю не удалось.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Все обстоятельства будут установлены в ходе проверки, - рассказали в следственном управлении.

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