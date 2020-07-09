В Ростове назначили нового директора департамента ЖКХ и энергетики

В Ростове-на-Дону назначили нового директора департамента ЖКХ и энергетики, Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Пост занял 37-летний Максим Неснов. Он окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов России. Неснов занимал руководящие должности в различных компаниях Москвы, Кемерова и Ростова-на-Дону. В 2016 году его назначили гендиректором ростовской компании «Югспецинжстрой». В ноябре 2017 года Неснов стал временно исполняющим обязанности директора АО «Водоканал Ростова-на-Дону». С апреля 2018 года по ноябрь 2019 года Неснов работал генеральным директором организации.

Ранее департамент ЖКХ и энергетики Ростова возглавляла Анна Нор-Аревян. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Рассматриваются вакансии»: Анна Нор-Аревян покинула пост главы департамента ЖКХ Ростова

В администрации города уже ищут человека на это место

Глава департамента ЖКХ и энергетики донской столицы Анна Нор-Аревян решила прервать свою карьеру в городской администрации и неожиданно написала заявление на увольнение по собственному желанию. (подробности)