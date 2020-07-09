2020-07-09T18:33:25+03:00
Общество

В Ростове назначили нового директора департамента ЖКХ и энергетики

Ранее Максим Неснов занимал должность гендиректора в ростовском «Водоканале»
Михаил Стрижев
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Ранее Максим Неснов работал генеральным директором ростовского «Водоканала». Фото: пресс-служба администрации Ростова.Ранее Максим Неснов работал генеральным директором ростовского «Водоканала». Фото: пресс-служба администрации Ростова.
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В Ростове-на-Дону назначили нового директора департамента ЖКХ и энергетики, Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Пост занял 37-летний Максим Неснов. Он окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов России. Неснов занимал руководящие должности в различных компаниях Москвы, Кемерова и Ростова-на-Дону. В 2016 году его назначили гендиректором ростовской компании «Югспецинжстрой». В ноябре 2017 года Неснов стал временно исполняющим обязанности директора АО «Водоканал Ростова-на-Дону». С апреля 2018 года по ноябрь 2019 года Неснов работал генеральным директором организации.

Ранее департамент ЖКХ и энергетики Ростова возглавляла Анна Нор-Аревян. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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