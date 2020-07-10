Вратарь «Ростова» Денис Попов отказался от бесплатных поездок на такси в пользу онкобольных детей

Вратарь «Ростова» Денис Попов отказался от бесплатных поездок на такси. Об этом юный голкипер рассказал подписчикам в «Инстаграме».

Во время матча Сочи — Ростов игра Попова впечатлила многих, в том числе — «Ситимобил». За хорошую игру компания преподнесла голкиперу подарок — свободный проезд до конца жизни. Однако от такого щедрого презента футболист отказался. Вместо этого он решил потратить деньги на благое дело.

— Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает «Фонд Хабенского», - написал Попов.

Футболист также напомнил, что один из таксистов хотел нанести его фото на машину. Этому футбольному фанату вратарь подписал мяч.

_den_46_ После матча с Сочи ребята из Ситимобил предложили мне пожизненные поездки на такси. Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас.

Напомним, Денис Попов прославился во время матча Сочи — Ростов. Накануне игры у нескольких футболистов основного состава выявили коронавирус. В связи с этим вся команда ушла на карантин. Против опытных футболистов «Сочи» вышли юниоры «Ростова».

Кубанский клуб обыграл желто-синих с разгромным счетом 10:1, однако подростки все равно стали настоящими героями. Особо отличился Денис Попов — за весь матч он выполнил 15 сейвов, что стало рекордом РПЛ.

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