10 тысяч подписчиков за одну ночь: 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов стал звездой

17-летний вратарь молодежки «Ростова» Денис Попов стал настоящим героем матча, который прошел 19 июня против «Сочи». Донская команда предстала в необычном составе: на поле вышли подростки, так как основной состав – на карантине. В итоге матч закончился со счетом 10:1, но голкипер все равно получил всенародную любовь. Он сделал 15 сейвов, что стало рекордом в РПЛ и отразил третье пенальти в сезоне!

Его социальные сети за одну ночь пополнили на 10 тысяч новых подписчиков! О нем узнали вся страна. В комментариях под его последним постом в «инстаграм», где Денис вместе с девушкой, «собрались» тысячи человек. Они оставляют комментарии и благодарят парня за достойную игру. Не прошел мимо и голкипер «Уфы»

- Коллега, не расстраивайся. Ты хорошо играл. Все лучшее впереди, но предстоит много работы! Удачи и без травм!» — написал в комментариях Александр Беленов.

Игроки молодежки "Ростова". Денис Попов слева. Фото: соц. сети.

Пост также отметил бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, а экс-форвард Александр Кержаков даже написал: «Молодец!» – и поставил смайлик с аплодисментами. Голкипер «Динамо» Антон Шунин тоже не смог пройти мимо героя. Он написал о Денисе в собственном "Инстаграм".

- Шаг в большои футбол – это всегда сложно. Этим молодым ребятам из академии «Ростова», конечно, тоже было непросто. Особенно если учесть, что их фактически выцепили из дома – было понятно, что они никак не смогут выстоять и даже вничью сыграть, - порассуждал именитый футболисты.

Он также добавил, что Денис показал себя достойно и часто выручал свою команду. - Ошибки есть и будут – главное их правильно пережить и двигаться дальше, - написал Антон Шунин.

Под последним постом Попова - 15 тысяч лайков и почти шесть тысяч комментариев. Он стал настоящей звездой и завоевал всенародную любовь. Напомним, вратарь ростовчан установил рекорд Российской Премьер-лиги по сэйвам в игре против «Сочи» в 23-м туре чемпионата России по футболу. Сам матч закончился оглушительным поражением гостей - 1:10! Но давайте признаемся, сейчас это уходит на второй план.

_den_46_ Денис Попов

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