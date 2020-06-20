"Спасибо! Вы лучшие!": как в Ростове встречали юных героев матча против "Сочи"

В Донской столице накануне ночью встречали юных игроков молодежки "Ростова", которые 19 июня провели матч с основным составом "Сочи". Болельщики ждали их на улице Шолохова напротив стадиона " Олимп-2". Матч закончилась со счетом 10:1, но это не имело никакого значения, потому что наши парни показали характер и отстояли честь родного города.

Любители футбола заранее собрались, чтобы встретить юных героев. Люди начали появляться около старого стадиона еще с вечера. Матч закончился около 22:00, а уже через пол часа самые активные ждали ребят с баннерами: "Вышел значит победил", "Вы лучшие" - далеко не все народного творчество, которым фанаты порадовали игроков.

Фото: соц. сети

Кто-то специально сделал плакат, другие подготовили кричалку, взяли флаги в цвета донского клуба - желтого. Как только автобус со знакомой эмблемой "Ростов" показался на дороге, толпа взорвалась. Люди зажгли фаеры и стали в один голос кричать - "Молодцы"!

Игроки по одному стали выходить из автобуса. Болельщики выстроили в линию и скандировали - "Ростов-на-Дону!". Ребята скромна, немного стесняясь шли между людей. Было видно, что раньше им не приходилось чувствовать подобное. В лице всех россиян они - настоящие герои, которые не побоялись выйти против более сильного соперника.

Напомним, на игру с "Сочи" "Ростов" отправил игроков молодежного состава и воспитанников клубной академии. Это было вынужденное решение, так как все футболисты основного состава и тренерский штаб ушли на карантин, после выявленной инфекции у нескольких спортсменов.

Болельщики встречают молодежку "Ростова".

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