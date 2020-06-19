"Будем болеть за наших детей": кто заменит основных футболистов "Ростова" в матче против "Сочи"

Сегодня, 19 июня на стадионе "Фишт" пройдет необычный матч между ФК "Ростов" и "Сочи". Представлять донской клуб будут игроки "молодежки" и воспитанники академии футбола. Самому старшему - 19 лет. Против них выйдет основной состав приморского клуба - именитые футболисты с многолетним опытом.

На официальном сайте "Ростова" опубликовали полный список тех, кто сегодня будет бороться за победу. Всего - 18 молодых ребят. Все они воспитанники клубной академии футбола. Руководство донской команды заявило на матч восемь футболистов молодежного состава и столько же "младших" игроков-дублеров, которым еще не исполнилось и 18 лет.

Среди них: 17-летний полузащитник Сергей Кочканян - экс капитан "Ростов 2003". Отличается неуступчивостью, готов "выгрызать" все мячи в центре поля. Максим Ставцев - 16-летний нападающий, победитель первенства России среди игроков 2002 года. Ринат Мамедов - 17-летний защитник. Хорошо показывает себя в игре на втором этаже.

На воротах - 17-летний вратарь. Интересно, что он неоднократно был в заявке в основу на матчи РПЛ. Еще один голкипер, который поехал в Сочи, - Вадим Лукьянов. Он дебютировал в молодежном первенстве, выйдя на поле против ЦСКА.

Против них выступят лучшие игроки основного состава "Сочи". Это настоящие профессионалы, опытные футболисты с многолетним опытом игры. Среди них Александр Кокорин, Эрик Варданян, Дмитрий Полоз а также бывший игрок "Ростова" Кристина Нобоа.

Валерий Карпин успел высказаться о предстоящей игре.

- Будем болеть за наших детей. Посмотрим матч по телевизору. Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. Главное, чтобы обошлось без травм, - признался главный тренер "желто-синих".

Напомним, матч стартует в 20:00. Его будут транслировать по телевизору и в интернете. Из-за того, что весь основной состав "Ростова" на карантине, а вместе них выйдут на поле дети, матч стал одним из самых спорных, неоднозначных в этом сезоне.

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