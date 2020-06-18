"Ростов" не может, "Сочи" не поможет: в РФС массовый карантин донских футболистов назвали ЧП

Накануне, 17 июня, стало известно, что у шестерых футболистов ФК "Ростов" выявили коронавирус. По решению Роспотребнадзора все игроки и тренерский штаб сели на двухнедельный карантин. Это делает невозможным намеченный на 19 июня матч с "Сочи", что ставит в тупик весь российскую Премьер-лигу.

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Ситуация стала полной неожиданностью не только для руководства "Ростова". "Чемпионат" сообщил, что генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался по этому поводу.

- Это чрезвычайное положение. Во-первых, будет проведено расследование по ситуации с «Ростовом». Мы не можем ждать, футбол нужно возвращать. Произошедшее в «Ростове» – большая проблема. Хочется пожелать выздоровления футболистам и членам тренерского штаба, которые сдали положительный тест, - сообщил во время заседания РФС Алаев.

Он также добавил, что перенос встреч изначально не предполагался, но в этом случае можно сделать исключение, если оба клуба будут не против такого исхода.

- Есть возможность перенести игру на 19 июля, но это можно реализовать только при желании и готовности обоих клубов, - отметил Алаев.

"СОЧИ" НЕ ПОШЕЛ НА УСТУПКИ

На практике все оказалось сложнее: руководство "Сочи" не собирается уступать и менять дату встречи. На официальном сайте кубанской команды появилось сообщение, где они разъяснили свою позицию.

- Мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований. При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове - 27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара», - сказано на сайте клуба.

Руководство южан ссылается на правила, которые гласят, что команда считается готовой к матчу, если могут играть не менее 16 полевых игроков и два вратаря.

Очевидно, "Сочи" намекает, чтобы "Ростов" привлекал запасных футболистов или игроков молодежного состава. Однако в таком случае донской клуб нарушит предписания Роспотребнадзора и подвергнет риску не только себя, но и других спортсменов.

"ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ НА ИХ СОВЕСТИ"

На тему высказался и президент "желто-синих" Арташес Арутюнянц. Он сообщил, что для руководства ростовчан здоровье футболистов важнее, чем победы.

- Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай Бог, кто-нибудь бы заболел. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка, - сказал Арташес Арутюнянц.

Таким образом, складывается ситуация, когда "Ростов" не может провести матч по объективным причинам, а "Сочи" не собирается идти на уступки. В этой ситуации возникает закономерный вопрос о соблюдении спортивной этики, ведь футбольная история знает примеры, когда клубы в подобных случаях шли друг другу навстречу.

Напомним, что в конце ноября прошлого года матч 18-го тура российской пример-лиги между "Сочи" и "Оренбургом" перенесли, потому что 10 игроков южного клуба заболели ангиной. Тогда игру передвинули на резервный день, что позже позволило южанам провести игру со своими оппонентами в оптимальном составе. Но сейчас об этом сочинцы предпочитают не вспоминать.

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