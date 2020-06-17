Ушли на карантин: половина звезд ФК «Ростов» подхватили коронавирус

Игроки ФК «Ростов» вместе с представителями тренерского штаба отправились на двухнедельный карантин из-за того, что у шести футболистов основного состава был диагностирован коронавирус. Об этом стало известно в среду, 17 июня.

Как сообщила пресс-служба донского клуба, правда о заражении спортсменов выяснилась в рамках подготовки к матчу 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», который должен был состояться в ближайшую пятницу, 19 июня. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, футболисты, тренерский штаб и персонал «желто-синих» сдали тесты на COVID-19, которые и показали наличие вируса.

По информации спортивного журналиста Нобеля Арустамяна, опасную инфекцию подхватили звездные игроки «Ростова» - Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.

Сейчас эти футболисты изолированы от команды, уточнили в пресс-службе «Ростова». В близком контакте с ними находились 42 сотрудника - это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

Клуб уже поставил в известность руководство профильные ведомства, РФС и РПЛ, сообщил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. Он добавил, что форс-мажорная ситуация не повлияла на то, что его команда поддерживает возобновление чемпионата.

- Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле, - заявил Арташес Арутюнянц.

У футболистов российских клубов уже выявляли коронавирус. Первым положительный тест на COVID-19 сдал форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который во время самоизоляции находился в Москве. Клубный врач сообщил, что в середине месяца 35-летний перуанец почувствовал головную боль и слабость, у него поднялась температура.

Затем коронавирус выявили у защитника «Рубина» Константина Плиева, который находится на самоизоляции во Владикавказе и с игроками команды с момента остановки чемпионата не контактировал.

Ковидом заразились также сразу пять футболистов московского «Динамо». У одного из них, Романа Евгеньева, коронавирус был выявлен в активной фазе. Еще у двух представителей клуба обнаружили пограничные значения показателей теста. Кроме них, на самоизоляции находился игрок «Динамо» Заурбек Плиев, у которого вирус выявлен не был, но он близко общался со своим заболевшим братом, игроком «Рубина» Константином Плиевым. Они вместе побывали на одной свадьбе, где и могла произойти массовая передача заразы.

При этом у двух работников столичного клуба выявили наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что они переболели COVID 19 в прошлом, на данный момент имеют устойчивый иммунитет и не являются переносчиками вируса.

К слову, никто из заразившихся опасной инфекцией не стал жертвой COVID-19. Молодые, физически крепкие спортсмены переносили заболевание в легкой форме и выздоравливали.

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