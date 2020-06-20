Кто такой вратарь «Ростова» Денис Попов: голкипер, пропустивший 10 мячей в одном матче, побил исторический рекорд РПЛ по сейвам за игру
Вопросом «кто такой вратарь «Ростова» Денис Попов?» задаются прямо сейчас тысячи любителей футбола, посмотревшие изумительный матч «молодежки» дончан против основного состава «Сочи». В этой игре голкипер «желто-синих» устроил настоящую феерию из отраженных ударов по своим воротам, отбил пенальти и пропустил 10 голов.
ЧТО ЭТО БЫЛО
«Лучший», — так оценил игру семнадцатилетнего голкипера «Ростова» легендарный вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.Он, как и сотни других зрителей матча с «Сочи», решил поблагодарить Дениса и написать ему теплые слова под постом в Инстаграме.
Вячеслава можно понять. Такое спортивное чудо увидишь не каждый день. И это мягко сказано.
Вратарь ростовчан Денис Попов установил рекорд Российской Премьер-лиги по сэйвам в игре против «Сочи» в 23-м туре чемпионата России по футболу. Сам матч закончился оглушительным поражением гостей - 1:10! Но давайте признаемся, сейчас это уходит на второй план. И вот, почему.
За всю игру голкипер Попов сделал 15 сэйвов, в том числе отразил мощный удар Антона Заболотного с пенальти!
И это при том, что игра с южанами стала дебютным матчем 17-летнего вратаря в РПЛ, ведь ранее футболист выступал исключительно за молодежку «Ростова». Это было после того, как перед матчем у него была всего 1 тренировка после 3 месяцев перерыва из-за коронавируса. То есть, практически парень не готовился к матчу.
После игры стражу ворот «желто-синих» вручили награду как лучшему игроку матча, несмотря на то, что он пропустил двузначное количество мячей от назойливых сочинцев, нанесших 39 ударов!
До этого рекордным было значение в 13 сэйвов. Именно такой результат показали игрок «Химок» Михаил Комаров в октябре 2009 года, а также вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня в августе 2017 года. В обоих матчах голкиперы играли против московского «Спартака».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ ГЕРОЯ
Впечатлениями от игры Денис Попова поделился с клубной пресс-службой ФК «Ростов».
Главные вопросы и ответы молодого вратаря донского клуба
– 10 голов пропустил, еще больше отбил. Как ты это воспринимаешь?
– Не знаю, просто готовился к игре, старался, работал, и Бог меня наградил. Я получил эту статуэтку.
– Грустнее пропускать 10 или лучше думать об отбитом ударе Заболотного с пенальти и сэйвах?
– Я стараюсь пропущенный гол быстро забить, чтобы реабилитироваться и играть дальше, как играл в начале. Поэтому у меня все получалось, я доволен своей игрой.
- Что для вас этот матч значил, что вы получили?
– Огромный опыт. Сыграли с такими игроками, спасибо им большое за этот матч. Надеюсь, мы прибавим во всем и будем играть еще лучше.
– Я с ребятами пообщался до матча – они шутливые такие. Представляешь, что тебе скажут в раздевалке?
– Я об этом не думаю. Мы и перед матчем старались не думать о нем, веселиться, не паниковать, не нервничать.
– Что ты сделал в моменте с пенальти Заболотного? Его троллят, что не всегда забивает.
– Заранее выбрал угол и прыгнул туда, повезло, спас.
– Это угадайка?
– Думаю, да.
– У вас крутой тренер по вратарям – Виталий Кафанов. Что он тебе дает?
– Большой опыт, много подсказывает, направляет меня в правильное русло. Я очень благодарен ему.
– Какие эмоции после игры?
– Не знаю. Все равно в какой-то момент грустно, что проиграли с таки большим счетом. Но мы получили большой опыт.
– Кажется, что ты все-таки доволен.
– Доволен своей игрой. Не во всех моментах, но в большинстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Будем болеть за наших детей": кто заменит основных футболистов "Ростова" в матче против "Сочи"
На поле против опытных профессионалов выйдут подростки от 16 до 19 лет (подробности)
Дети вместо "мужиков": на игру с "Сочи" ростовчане отправили подрастающее поколение
Самому младшему футболисту - 16 лет, а самому старшему - 19 (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU