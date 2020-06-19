Дети вместо "мужиков": на игру с "Сочи" ростовчане отправили подрастающее поколение

Сегодня, 19 июня стало известно, что матч между клубами "Ростов" и "Сочи" состоится, несмотря на заражение донских игроков коронавирусом. Руководство "желто-синих" приняло рискованное решение - отправить на встречу игроков дубля и молодежного состава, а также воспитанников академии футбола.

Самому младшему футболисту, который выйдет сегодня на поле, в январе исполнилось 16 лет. Это игрок "молодежки" Максим Ставцев. В заявке на матч он указан в качестве форварда и скорее всего будет играть в нападении. Самый старший - 19-летний Никита Колотиевский. Он также выступает в молодежном составе "Ростова". Всем остальным игрокам от 16 до 17 лет. Всего в стартовый состав попали 11 воспитанников академии футбола ФК "Ростов".

Именно в таком виде дончане предстанут на сочинском стадионе "Фишт". Матч стартует в 20:00 по московскому времени. Приморская команда встретит гостей в своем привычном, "боевом" составе. Для сравнения ворота хозяев будет защищать 30-летний Николай Заболотный, а наши - 18-летний Денис Попов.

Вратари клубов: слева - 18-летний Попов, справа - 30-летний Заболотный. Фото: ФК "Ростов" и "Сочи"

Решение по матчу принималось трудно. Напомним, за несколько дней до игры у шестерых игроков "желто-синих" выявили коронавирус. Роспотребдназор отправил всех игроков и тренерский штаб на двухнедельный карантин. Руководство команды обратилось в РФС за помощью в решении вопроса. В спортивном ведомстве не стали возражать против переноса матча, однако "Сочи" не согласилось на это и настояло на проведении встречи в запланированную дату.

Валерий Карпин напомнил южанам, как в прошлом году они перенесли матч из-за заражения сочинских футболистов ангиной. Тогда их соперник вошел в положении и согласился переставить дату встречи. Главный тренер ростовчан намекнул на неспортивное поведение соперника, выразив желание играть, несмотря ни на что.