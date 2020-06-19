"Ковидный" кризис "Ростов" - "Сочи": Карпин в недоумении, болельщики в шоке, но матч состоится

Сегодня, 19 июня должен был состоятся матч 23-го тура Тинькофф РПЛ между ФК "Ростов" и "Сочи". Несколько дней назад выяснилось, что у шестерых игроков донской команды обнаружили коронавирус. Всех футболистов и тренерский штаб в срочном порядке отправили на карантин. Клубы пытались договориться о переносе матча, но сочинцы не соглашались на это.

Их не убедили слова Валерия Карпина, предписания Роспотребнадзора и мнение РФС. Сегодня на сайте приморского клуба появилась информация, что матч все таки состоится, но в каком виде? Как будет играть в составе "Ростова", если половина футболистов заболели? Вопрос много - попробуем разобраться.

Валерий Карпин дал большое интервью, в котором намекнул на неспортивное поведение соперника.

- На мой взгляд, победитель конкурса «Фейр-Плэй года» в РПЛ уже определен. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации… Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи – получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное – получить три очка? - говорит главный тренер ростовчан.

Наставник "желто-синих" говорит о ситуации, которая произошла в ноябре прошлого года. Тогда у сочинцев почти вся команда заболела ангиной и запланированный матч с "Оренбургом" перенесли на резервный день. Сейчас южане об этом не вспоминают...

"Мы готовы завтра вылететь и играть"

При этом Карпин выразил желание всей команды провести матч. Но есть серьезные ограничения.

- Мы готовы завтра вылететь и играть. Но мы находимся на карантине, куда отправил Роспотребнадзор. Безусловно, мы готовы играть – тем составом, который есть сейчас – без тех игроков, которые сдали положительный тест. Но не можем вылететь, потому что не выпускают, - признался главный тренер "Ростова".

Получается, что федеральное ведомство запретило проводить матч, тогда почему "сочинцы" стоят на своем? В РФС предпочли не вмешиваться и рекомендовали клубам разобраться самостоятельно. Однако Карпин считает, что решения в подобных ситуация должны принимать только в РПЛ. По его словам, в регламенте прописано, что в случае форс-мажора последнее слово именно за руководством турнира.

- В регламенте не прописано, что нельзя болеть коронавирусом, иначе будет техническое поражение. Пусть нам объяснят, какой пункт регламента клуб нарушил, - отметил Карпин.

Главный тренер добавил, что перенос возможен, так как в календаре есть свободные даты. В связи с этим ростовчане справедливо не понимают, почему игру не могут "подвинуть".

Болельщики спешат на помощь

Сегодня утром также появилась информация, что ведущий спонсор "желто-синих" ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» создал петицию, в которой компания обратилась к руководству, тренерскому штабу и игрокам ФК «Сочи». Главная мысль: перенести матч, так как наши футболисты не могут выступить по объективным причинам.

Сотни человек уже подписался за перенос матча. На данный момент голосов в поддержку ростовчан набралось уже больше 1,5 тысячи. В 15:00 компания подведет итоги и направит обращение в "Сочи".

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