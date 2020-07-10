«Наигрались и отказались»: в Ростовской области дети хотели выбросить надоевшую собаку в поле

Раздирающая душу история предательства произошла в Ростовской области. Семья отказалась от очаровательного пекинеса из-за того, что он надоел … детям.

Об этом корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» рассказали в приюте «Обитель мудрых псов». По словам волонтеров, дети сами выпросили у родителей в подарок собаку. Обещали любить питомца и заботиться о нем всю жизнь.

Но любовь прошла ровно через год. Вдоволь наигравшись с пушистым комочком, подростки перестали о нем заботиться. Когда родители предложили избавиться от пса, школьники, не моргнув глазом, согласились.

Приют

- Утро началось в «Обители» с громкого стука в ворота.

Сначала сигналили, потом стали колотить в калитку. Гостей не ждали. Вышла на грохот. Взору представился мужчина средних лет, который спросил: "Здесь собак принимают?",- рассказывает основатель приюта Галина Косова.

Мужчина приехал не один. В руках он брезгливо держал маленького песика. С ними рядом стоял его сын – 12-летний подросток.

По словам Галины, вначале они не собирались принимать собаку, так как в приюте уже давно все переполнено. Тогда мальчик заявил, что отвезет Тоби в поле.

- Видимо, семья взяла собачку по просьбе детей. Но они за год наигрались с нею и больше не хотели ухаживать. Взрослым пес тоже оказался не нужен, - продолжила собеседница издания.

Основательница приюта «Обитель мудрых псов» сразу поняла, что в поле собаке – верная смерть.

Пекинесы существа нежные. Два часа на жаре и их организм просто не выдерживает.

Делать было нечего. Собаку забрали у равнодушных хозяев. Но мир – не без добрых людей. Уже двое человек захотели пустить Тоби в свои семьи. После того, как песика осмотрят ветврачи, в приюте определяться, в какие руки отдать животное.

Ведь очередного предательства сердце Тоби может и не выдержать.

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