«Отрубили лапы, жил в яме»: в ростовском приюте для животных рассказали о пытках, которым изувер подверг дворнягу
В Ростове-на-Дону произошла ужасающая по своей жестокости история. В Западном жилом массиве изувер, чье имя так и осталось неизвестным, изуродовал беспризорного пса.
Печальная судьба
Жизнь добродушной безобидной дворняги Марика с самого начала сложилась неудачно. По словам Галины Косовой, основателя приюта «Обитель мудрых псов», собака, по всей видимости, изначально была домашней. А потом дворнягу выгнали.
Так пес оказался на улице. Но это испытание оказалось не самым страшным. Несколько месяцев назад Марика подвергли самой настоящей экзекуции .
Собаке топором отрубили и раздробили часть задних ног.. В таком состоянии Марика, казалось бы, ждала неминуемая смерть.
Одному Богу известно, как израненное животное выжило. После пытки Марик, скуля и истекая кровью, вырыл себе нору недалеко от одной из заправок. Раненый зверь прятался в ней о людей. Чем он питался - тоже не известно.
Чудо
Но в судьбе Марика случилось чудо! О его существовании узнала Галина Косова. Она забрала его в приют «Обитель мудрых псов».
Вскоре Марика прооперировали, отрезав воспаленные изувеченные конечности.
- Сейчас пес идет на поправку. Вскоре купим ему коляску. Она заменит ему лапы и Марик сможет практически полноценно передвигаться, - сообщила Галина корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».
По словам Галины, за те годы, что женщина помогает животным , она повидала многое. Ей приходилось спасать собаку, с которой живодеры наполовину содрали шкуру. Жила у нее и овчарка, которой выкололи оба глаза.
- Чего только не видела! Сердце разрывается, - поделилась женщина.
К счастью, есть еще на этом свете неравнодушные люди. И Галина – одна из них.
ИСТОЧНИК KP.RU