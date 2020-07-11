2020-07-11T09:12:58+03:00
Общество

«Отрубили лапы, жил в яме»: в ростовском приюте для животных рассказали о пытках, которым изувер подверг дворнягу

Сейчас Марик потихоньку приходит в себя
Юрий ПОЗДНЯК
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Глаза Марика полны грусти и боли. Фото: Галина КосоваГлаза Марика полны грусти и боли. Фото: Галина Косова
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В Ростове-на-Дону произошла ужасающая по своей жестокости история. В Западном жилом массиве изувер, чье имя так и осталось неизвестным, изуродовал беспризорного пса.

Печальная судьба

Жизнь добродушной безобидной дворняги Марика с самого начала сложилась неудачно. По словам Галины Косовой, основателя приюта «Обитель мудрых псов», собака, по всей видимости, изначально была домашней. А потом дворнягу выгнали.

Так пес оказался на улице. Но это испытание оказалось не самым страшным. Несколько месяцев назад Марика подвергли самой настоящей экзекуции .

Собаке топором отрубили и раздробили часть задних ног.. В таком состоянии Марика, казалось бы, ждала неминуемая смерть.

Одному Богу известно, как израненное животное выжило. После пытки Марик, скуля и истекая кровью, вырыл себе нору недалеко от одной из заправок. Раненый зверь прятался в ней о людей. Чем он питался - тоже не известно.

Чудо

Но в судьбе Марика случилось чудо! О его существовании узнала Галина Косова. Она забрала его в приют «Обитель мудрых псов».

Вскоре Марика прооперировали, отрезав воспаленные изувеченные конечности.

- Сейчас пес идет на поправку. Вскоре купим ему коляску. Она заменит ему лапы и Марик сможет практически полноценно передвигаться, - сообщила Галина корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

По словам Галины, за те годы, что женщина помогает животным , она повидала многое. Ей приходилось спасать собаку, с которой живодеры наполовину содрали шкуру. Жила у нее и овчарка, которой выкололи оба глаза.

- Чего только не видела! Сердце разрывается, - поделилась женщина.

К счастью, есть еще на этом свете неравнодушные люди. И Галина – одна из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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