2020-07-11T12:12:23+03:00
Происшествия

Видео с задержанием экс-главы Первомайского района Ростова попало в интернет

Артура Григоряна обвиняют в противодействии муниципальной программе по сносу незаконных ларьков
АРТЕМ БОРОДИН
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Артур Григоряна обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: rostov-gorod.ruАртур Григоряна обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: rostov-gorod.ru
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В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как оперативники задерживают экс-главу Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна, а также проводят обыск у него дома. О том, что у бывшего чиновника появились проблемы с законом, стало известно сегодня, 11 июля.

На записи видно, как Григорян в окружении сотрудников ОМОНа идет по тротуару и затем, открыв ворота ключом, заходит во двор своего дома. Далее вся группа перемещается в здание, после чего часть силовиков расходится по комнатам, где, по всей видимости, начинается обыск.

Силовики задерживают Артура Григоряна. Видео: t.me/rostovtelega.

Самого Григоряна при этом усаживают на кухне и оставляют под охраной омоновцев. Экс-глава Первомайского района ведет себя довольно спокойно и корректно, не пытаясь оказать сопротивление работающим правоохранителям.

Напомним, что следователи возбудили в отношении Григоряна уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ. По информации информированного источника, он противодействовал муниципальной программе по сносу незаконных ларьков в городе из корыстных побуждений, из-за чего городская казна Ростова-на-Дону лишилась суммы в 14 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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