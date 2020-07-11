Молодая пассажирка такси погибла в массовом столкновении иномарок в Ростове

Вечерняя поездка по городу на такси обернулась трагедией для 25-летней жительницы Ростова-на-Дону. Роковая цепь последовавших друг за другом событий привела к массовой аварии легковых автомобилей, в которой оборвалась жизнь молодой пассажирки.

Столкновение четырех иномарок произошло на улице Нансена вчера, 10 июля. По предварительной информации ГИБДД, около 22:30 27-летний водитель за рулем «Киа Церато» двигался на большой скорости в сторону проспекта Нагибина, проезжая рядом с домом № 105-Б. Водитель стремительно летевшей по городской магистрали легковушки не сумел объективно оценить обстановку на дороге и, не выдержав безопасную дистанцию, врезался в «Мини Купер», который двигался в попутном направлении и в это время поворачивал на автозаправку.

В результате последовавшего удара, «Церато» отбросило на встречную полосу, где так некстати в этом момент ехало злополучное такси «Киа Рио». Произошло лобовое столкновение. Через несколько мгновений в такси врезался двигавшийся сзади «Сеат Леон».

35-летнего водителя такси с травмами госпитализировали в одну из больниц Ростова-на-Дону. Фото: t.me/cheRostov

В аварии сильнее всех пострадали именно те люди, кто ехал в «Киа Рио». 35-летний водитель такси выжил, его с травмами экстренно госпитализировали в больницу.

А вот молодую ростовчанку медики спасти уже не смогли – истекавшая кровью девушка скончалась в реанимобиле.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 25-летняя пассажирка «Киа Рио. Водителя иномарки с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии на ночной дороге.

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