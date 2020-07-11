Василий Голубев разрешил кинотеатрам вновь начать работу на Дону

Глава Ростовской области Василий Голубев в субботу, 11 июля, посредством соцсетей обратился к жителям региона. Губернатор рассказал о новом витке мер по снятию ковидных ограничений, которые вступят в силу с 13 июля. В частности, с понедельника возобновится работа кинотеатров. Однако, донской глава заявил, что кинозалы вернутся к своей деятельности только при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

- С 13 июля в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определенными условиями. Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть, услуги общественного питания в них пока оказываться не будут, - выдвинул требования Василий Голубев.

Также губернатор сообщил о том, что с понедельника могут вновь начать работу СПА-центры, бани и сауны. Полностью с текстом подписанного главой региона документом можно ознакомиться здесь.

golubev.v.u Василий Голубев рассказал о смягчении ограничений по коронавирусу в Ростовской области с 13 июля

При этом руководитель области обратил особое внимание на то, что несмотря на общее улучшение ситуации с распространением COVID-19 на территории региона, беспечно относится к вирусу точно не стоит. А необходимым условием нормализации жизни граждан в донском крае остается высокий уровень соблюдения санитарных правил.

- Прошу вас, уважаемые земляки, быть осторожными, тем самым вы убережете себя и окружающих. Находясь в общественных местах, на работе, соблюдайте санитарные нормы. Это сейчас важно, нельзя расслабляться! Пандемия никуда не ушла, это показывает статистика заболеваемости, - обратился к дончанам Василий Голубев.