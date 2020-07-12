"Муж упал и истекал кровью": разъяренная овчарка чуть не убила ростовчанина

Сегодня в одном из спальных районов южной столицы на мужчину напала немецкая овчарка, хозяин которой - его родственник. На теле пострадавшего остались множественные укусы и глубокие раны. Всю ночь с горожанином работали врачи. Об этом сообщила супруга ростовчанина в социальных сетях.

В ночь с 11 на 12 июля во дворе дома по улице Магнитогорской чуть не произошла трагедия. На мужчину набросилась собака брата его жены. Как позже выяснилось, он быстро прошел мимо нее, что и разозлило овчарку.

Молниеносно пес вцепился в него зубами. Собака не разжимала челюсти, вновь и вновь кусая испуганного мужчину за руки и ноги.

Крики услышала его жена, выбежала на улицу и стала бить разъяренное животное тяпкой.

Медики обработали глубокие укусы по всему телу ростовчанина, сделали уколы, рентген и наложили десятки швов. Фото: vk.com/rostovnadonu

- В итоге ее оттащила моя мама, взяв её за шкуру. Муж в шоковом состоянии попытался укрыться в доме, упал в коридоре и истекал кровью. Он уже этого не помнит, - написала женщина.

Люди сразу вызвали на место скорую помощь. Мужчину с множественными травмами доставили в реанимацию, где с ним всю ночь работали врачи. Медики обработали глубокие укусы по всему телу ростовчанина, сделали уколы, рентген, чтобы убедиться в отсутствии переломов, и наложили десятки швов. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

С множественными травмами мужчину доставили в реанимацию, где с ним всю ночь работали врачи. Фото: vk.com/rostovnadonu

Подписчики паблика Вконтакте "Ростов Главный", где разместили пост, недоумевают как пес мог наброситься на человека, которого видел уже много раз.

- Если честно, меня терзают смутные сомнения, что овчарка просто так напала. Еще и на знакомого ей человека. Причем во дворе... - комментарий пользователя, набравший 200 "лайков".

Некоторые предположили, что мужчина был пьян, что и спровоцировало такую агрессию. Инцидент случился глубокой ночью, поэтому такая версия имеет место быть.