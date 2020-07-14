Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 июля

14 июля стало известно, что в Ростовской области выявили еще 99 случаев заражения ковидом. Всего заболели почти 11 тысяч человек, но выздоровели - больше половины. По данным донского правительства, за последние 24 часа от опасной инфекции излечились 194 пациента.

Больше всего новых случаев выявлено в Ростове-на-Дону, где заболел 41 человек. На втором месте - Шахты, а затем Батайск. В стационарах получают лечение 690 пациентов. В тяжелом состоянии - 34 человека. Врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки от вируса скончались еще трое. Это 67-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной системы, 81-летняя пенсионерка с нарушениями в работе сердца, а также 70-летняя женщина с такими же недугами. Таким образом, за все время пандемии от вируса скончались уже 167 человек.

Под медицинским наблюдением - 6068 жителей Дона. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 62,8 тысячи человек.