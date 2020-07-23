"Плесень, рваный линолеум, с потолка падает плитка": жители Новочеркасска заявили, что местная школа опасна для детей

Каждый из нас, хоть иногда, с ностальгией вспоминает свои школьные годы. Беззаботная пора, уйма свободного времени, новые знакомства и первая любовь - вот, что сразу приходит в голову, когда думаешь об одноклассниках и строгих учителях.

Однако в жизни все бывает иначе, и некоторые после получения аттестата запомнят не самые приятные моменты детских лет. Ясное дело, ведь когда во время урока прямо на голову с потолка валится плитка - становится не до смеха. Или каждый день приходится дышать отравляющими парами черной плесени, которая уже полностью съела потолок.

Все это, по словам родителей, привычные будни для учеников школы № 22 в Новочеркасске. Взрослые сняли видео и в подробностях рассказали о состоянии учебного заведения, в котором каждый день их дети грызут гранит науки или перескакивают через порванный линолеум. Ролик опубликовали на всех популярных социальных сетях от имени межрегионального профсоюза "Альянс учителей".

Печальная картина

На кадрах - и разрушенные лестницы, по которым опасно ходить, и потолок, захваченный черной плесенью, и даже последствия «плиткопада», с потолка обваливающейся вместе со штукатуркой прямо на головы детей.

- Жизнь и здоровье наших детей в опасности! В одной части здания крыша протекает уже несколько лет, из-за чего по всему потолку разрастается плесень. Руководство школы ничего не предпринимает, а дети и учителя продолжают дышать зараженным спорами воздухом, - рассказывает мама двух учеников Елена Горшкова.

Казалось бы, куда еще хуже? Оказывается, есть куда. Зимой детям приходится терпеть холод прямо в учебных классах. Как выяснилось, школа поделена на два основных здания. Одно - для старших классов, другое - для "началки".

Состояние лестницы и потолка в школе. Фото: Елена Горшкова.

Основные проблемы с отоплением наблюдаются именно там, где учатся совсем маленькие дети. В холодное время года школьники мерзнут, а преподаватели ставят электрические обогреватели, чтобы хоть как-то спасти ситуацию.

Завхоз учебного заведения Ирина Красилова на ролике объясняет родителям, что решить проблемы с отоплением оперативно не получится, так как коммуникации, установленные еще в 50-х годах прошлого века, не справляются с нагрузкой.

- Увеличить давление в трубах нельзя, ведь они находятся в очень аварийном состоянии. Они больше четырех рабочих атмосфер не выдержат, могут разорваться. Тогда это выльется в крупную аварийную ситуацию, и школа вообще закроется, - объясняет заведующая хозяйством Ирина Юрьевна.

Родители вынуждены регулярно сдавать деньги и за собственный счет делать ремонт в здании школы. Они обновляют мебель, закупают технику, инвентарь для уборки, оплачиваем охрану.

А что на другой колокольне?

"Кп-Ростов" связалась с администрацией Новочерасска в поисках разъяснения по ситуации школы №22. Пресс-секретарь городской мэрии призналась, что знает о проблемах учебного заведения, и даже видела ролик, опубликованный "Альянсом учителей". Однако, по ее словам, руководство школы по мере возникновения проблем принимало все необходимые меры по их устранению.

При этом, факты представленные на видео, не точные, и относятся к разным временным периодам.

На ремонты помещений и инженерных сетей ежегодно выделяют средства бюджета.

- В 2019 году было израсходовано полумиллиона рублей, в 2020 - еще полмиллиона на текущий ремонт. Но, самое главное, в настоящее время в здании начальной школы планируется реконструкция, а в здании на Калина - капительный ремонт, - отметила собеседница издания.

Сейчас уже есть сметы на проектно-изыскательные работы. Кроме того, в проект областного и местного бюджетов на 2021 год выключены средства на финансирование ремонта школы.