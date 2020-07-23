Нанотехнологии: донские ученые изобрели антиковидную ткань

Ученые Южного Федерального Университета предложили свой проект по поддержанию здоровья людей в условиях пандемии коронавируса. Исследователи представили разработки в рамках 15-ой инвестиционной сессии ТПП Ростовской области, которая состоялась в режиме онлайн.

В первую очередь ученые НИИ физической и органической химии «Южного Федерального университета» предложили инновационную разработку, подразумевающую обработку различных тканей и материалов специальным, антивирусным покрытием. Суть изобретения в том, что на поверхность наносится или внедрятся наночастицы металлической меди. Именно это позволяет более эффективно бороться с коронавирусной инфекции.

Ученый Анатолий Пономаренко. Фото: ЮФУ

- У нас есть сейчас в перспективе несколько технологий изготовления таких тканей, - отметил ученый Анатолий Пономаренко.

По его словам, эти ткани необходимы для борьбы с вирусом. Все дело в том, что благодаря этой технологии инфекции не накапливаются на ткани, а убивают его.

- Ткань будет стерильна в течение всего времени работы. Костюм из этой ткани можно будет стирать и снова использовать. И дышать в таких костюмах легко, - подчркнул Анатолий Григорьевич.