2020-07-31T17:16:03+03:00
Спорт

"Мы не хотим идти по самому простому пути": президент "Ростова" опроверг слухи о продаже лидеров команды

Ранее многие СМИ писали, что клуб будет вынужден расстаться с самыми лучшими игроками из-за финансовых проблем
Дадаян Давид
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Валерий Карпин и президент "Ростова" Арташес Арутюнянц. Фото: ФК "Ростов"Валерий Карпин и президент "Ростова" Арташес Арутюнянц. Фото: ФК "Ростов"
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Сегодня президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц опроверг слухи о том, что клуб будет продавать своих звезд, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Он сообщил, что из команды уходят только те, кто изъявляет такое желание. О этом сообщили на официальных страницах клуба в социальных сетях.

Закончился очередной футбольный сезон, а вместе с ним и чемпионат России. По итогу всех матчей "Ростов" занял уверенную пятую позицию в турнирной таблице. Когда страну охватила пандемия вируса, матчи пришлось приостановить. После долгих споров уполномоченные органы все таки разрешили продолжить первенство, но с определенными ограничениями.

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин был одним из тех, кто выступал за возобновления чемпионата. Перед первой игрой после продолжительной паузы выяснилось, что шестеро игроков "желто-синих" заразились коронавирусом. Это новость, как снег на голову, обескуражил не только руководство донской команды, но и все спортивное сообщество. Пришлось выпустить на поле молодежку, которая проиграла сопернику с невероятным счетом - 1:10.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

После этого у клуба пошла черная полоса. Ценные игроки не могли играть по состоянию здоровья, а тренер собирал команду из тех, кто остался "на ногах". В результате клуб потерял прежнею динамику и опустился на пятое место, где прочно закрепился до конца чемпионата.

Руководство, как и болельщики, понимали, что для "Ростова" - это слабая позиция. В СМИ заговорили о масштабных изменениях, которые запланированы в команде: якобы собираются продавать лучших футболистов, чтобы покрыть расходы.

Сегодня в пресс службе команды опубликовали слова президента клуба Арташеса Арутюнянца.

- Пандемия спутало нам все. В этом сезоне начали играть в другой футбол, мы поменяли философию. С одной стороны пятое место РПЛ - это очень хороший результат для нас, с другой - мы могли реально побороться за право выступать в Лиге Чемпионов, - отметил Арутюнянц.

- Мы не хотим идти по самому простому пути - продавать лидеров команды. Наоборот мы планируем по возможности усилить состав, - добавил президент ФК "Ростов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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