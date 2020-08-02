2020-08-02T18:43:21+03:00
Общество

Эрик Давидович приехал в Ростов: блогер отказался общаться с фанатами

Увидеться с интернет-звездой в донскую столицу прибыл и Рома Жиган
Дадаян Давид
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Эрик Давидович приехал в Ростов в рамках автопробега. Фото: соц. сети.Эрик Давидович приехал в Ростов в рамках автопробега. Фото: соц. сети.
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Сегодня, 2 августа популярный видеоблогер Эрик Давидович приехал в Ростов-на-Дону. В южном мегаполисе он проездом, так как направляется на Кавказ в рамках масштабного автопробега, который организовало его сообщество.

Увидеть Эрика захотел и рэпер Рома Жиган. Специально для этого он приехал в донскую столицу, о чем сообщил в социальных сетях.

Сейчас Эрик вместе с друзьями находится на левом берегу, откуда постоянно выкладывает фотографии и видео. Можно понять, что он на базе отдыха с бассейном. Блогер снимает в социальные сети донские просторы: подписчики уже увидели реку Дон и часть города, а точнее район Александровки.

Как только блогер приехал в Ростов, сразу записал видеообращение ко всем подписчикам и фанатам. Он сказал, что не сможет устраивать встречи с поклонниками, фотографироваться и общаться. По его словам, коронавирус до сих пор никуда не исчез и на таких массовых мероприятиях люди могут заразиться.

- Отнеситесь с понимаем. Мне и самому хочется, но я ответственный человек. Представляете, мы встретимся, а потом у кого-то бабушка или мама умрет. Не дай бог! А из-за чего? Из-за того, что он сходил на встречу? - сказала блогер.

Он подчеркнул, что все, кто говорит о массовых мероприятиях, которые якобы организовывает Давидыч, это ложь и провокация. При этом завтра Эрик планирует съездить на кладбище к некому дяде Коле. Видимо, его могила находится недалеко от Ростова.

eric_davidicheric_davidich
Эрик Давидович обратился к фанатам
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ИСТОЧНИК KP.RU

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