2020-07-17T14:12:48+03:00
Общество

Снятие ограничений в Ростове-на-Дону, июль 2020: что еще и когда начнет работать

Снятие ограничений в Ростове-на-Дону, июль 2020: губернатор подписал очередное постановление о смягчении мер
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Василий Голубев распорядился смягчить меры ограничения. Фото: правительство Ростовской областиВасилий Голубев распорядился смягчить меры ограничения. Фото: правительство Ростовской области
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Снятие ограничений в Ростове-на-Дону, июль 2020: сегодня, 17 июля, губернатор Василий Голубев подписал документ, смягчающий ограничения в Ростове и в области.

Так, уже с 20 июля в полную мощь заработают музей. До этого дня допускались лишь экспозиции под открытым небом.

- Работники и посетители должны при этом использовать лицевые маски, сохранять санитарную дистанцию в 1,5 метра. В музеях для посетителей должна быть организована маршрутизация, которая исключит встречные потоки, а также должны быть предусмотрены раздельные входы и выходы - как в зданиях, так и внутри помещений, - отметили в региональном правительстве.

Также откроют свои двери для посетителей клубы, кружки народного творчества.

Свою миссию смогут продолжить поисковые структуры, которые участвуют в мероприятиях по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Поисковая деятельность сейчас будет возможна, однако без посещения лесов.

С понедельника 20 июля могут возобновить работу все объекты розничной торговли непродовольственными товарами.

До этого в регионе открыли кинотеатры, летние площадки кафе, бассейны, спортивные клубы. Отметим, что речь о спаде коронавируса не идет. По-прежнему от него ежедневно умирают люди. А в сутки в области – почти по сто новых заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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